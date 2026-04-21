Piden a NU apoyo a decisión del CED

Ciudad de México.- Colectivos de búsqueda, familias y organizaciones de derechos humanos pidieron al Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, que respalde de forma pública la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) y promueva acciones concretas para atender la crisis en México, que suma más de 132 mil personas desaparecidas.

En una carta firmada por 104 colectivos, 315 familiares de víctimas, 78 organizaciones y 149 personas solidarias, las y los firmantes solicitaron que, durante su visita al país, el funcionario de Naciones Unidas apoye explícitamente la determinación del CED de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

Demandaron que el Alto Comisionado impulse la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada internacional para fortalecer las tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de los casos, incluyendo posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Pidieron la creación de mecanismos eficaces e independientes que garanticen verdad, justicia y protección para las familias buscadoras, así como el acompañamiento internacional en este proceso, bajo el auspicio de la Asamblea General de la ONU.

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Asimismo, se dio a conocer que la secretaria de gobernación de México (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se reunió a primera hora de este lunes con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.