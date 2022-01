Piden a SHCP, SEP, Sener, FCE, Colmex y Banxico no "destruir" al CIDE

La Asamblea Académica Permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) piden a los integrantes de la Asamblea General de Asociados que "no sean cómplices de la destrucción" de ese Centro Público de Investigación, esto porque a través de una convocatoria realizada por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para modificar el Estatuto General del CIDE, acción que ha sido calificada como "ilegal" por lo estipulado en el estatuto vigente.

"Por instrucciones de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en mi calidad de Presidente Suplente de la Asamblea General de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), (...) tengo el agrado de convocarlos a la Primera Sesión Extraordinaria 2022, de la mencionada Asamblea General de Asociados a celebrarse el 14 de enero del año en curso a las 09:00 hrs. (Hora del centro del País), por videoconferencia", se lee en un oficio firmado por José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt.

El objetivo de esa reunión será que la Asamblea General de Asociados —conformada por el gobierno federal, representado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las secretarías de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público; Energía y Economía; así como El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México— apruebe las reformas a los artículos 29, fracción IV; 30, párrafo tercero; 34, fracción III; 36, fracción II; 37, fracción II; y 42, fracciones II, III, IV y V del Estatuto General CIDE.

"Exhortamos a los integrantes de la Asamblea de Asociados (Banxico, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México) a que no sean cómplices de la destrucción del CIDE y a generar un grave precedente para el resto de los Centros Públicos de Investigación", dijo la Asamblea Académica Permanente del CIDE en un comunicado.

La convocatoria promovida por Álvarez-Buylla y las reformas que pretende aprobar se dieron a conocer en dos documentos. Su contenido alertó a los académicos, quienes indicaron: "Denunciamos la intención de la Dirección General de Conacyt de reformar radicalmente el Estatuto General del CIDE para encubrir las tres ilegalidades que hemos denunciado de manera reiterada, lo que constituye un reconocimiento explícito de que han actuado de manera ilegal e ilegítima".

La "primera ilegalidad" consiste en reforma "ex post el proceso de designación de la Dirección General para que la formalización requerida para su nombramiento, que no ocurrió en el proceso de designación del doctor Romero Tellaeche cambie a una mera toma de conocimiento".

Un segundo punto es el "alterar los requisitos para ser Secretario Académico, de tal modo que el Dr. Jordy Micheli, quien no cumple con el perfil establecido, pueda ser ratificado en el cargo".

La "tercera ilegalidad" consiste en "quitarle todo poder de decisión al Consejo Académico, máximo órgano del CIDE, convirtiendo al Centro en una institución absolutamente vertical y autoritaria. Sin el contrapeso de este órgano, la comunidad quedará completamente desamparada ante las arbitrariedades del Director General.

"Con estas ilegalidades, Conacyt confirma la vocación autoritaria y dictatorial de quienes pretenden eliminar todos los espacios colegiados del Centro, con miras al control de la vida institucional desde Conacyt y su eventual desmantelamiento. Esto no hace más que validar las denuncias que la comunidad del CIDE ha hecho desde el inicio y agudiza la exigencia de que el Dr. Romero renuncie de manera inmediata. De concretarse, estas acciones sientan un precedente ominoso de la facilidad con la que las instituciones de educación pública y su vida colegiada pueden ser intervenidas, anulando su capacidad para tomar decisiones, defender y representar a su comunidad", alertó la Asamblea Académica Permanente del CIDE.