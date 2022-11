Piden a vecinos aporten datos que esclarezcan feminicidio de Ariadna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- ¡Justicia y una ciudad segura para nosotras! Exclamaron las amigas de "Fer", como cariñosamente le decían a Ariadna Fernanda, una vez que el cuerpo de la joven de 27 años entró al recinto donde será velada.

Omar Rodríguez, hermano de la víctima, solicitó a la comunidad capitalina que ayuden en la investigación aportando datos, imágenes de cámaras de seguridad particular para así poder ubicar a los responsables, "quiero pedirles a los vecinos de la Roma, de la Condesa, o las que están en todo el trayecto si vieron algo, si grabaron algo que ayuden para el crimen no quede impune" dijo el doliente.

Al féretro de Fer fue inundado por girasoles que sus amigas le trajeron para despedirla, sus amigas también exigen justicia y piden, calles más seguras, "no puede ser que no podamos salir a divertirnos y que nos maten, ya basta", dijo Aranza, amiga de Fer.

Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México y Morelos, no tienen pistas del o los responsables de este nuevo feminicidio.