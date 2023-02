Piden abogados a dejar de politizar feminicidio de Ariadna en Morelos

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de barras y asociaciones de abogados de Morelos solicitaron a las autoridades estatales, así como a diputados dejar de politizar asuntos de procuración de justicia, como el caso reciente de dos elementos de la Secretaría de Seguridad detenidos por el delito de homicidio, y el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, encontrada sin vida a finales de octubre pasado. El exhorto el segundo que surge de abogados del estado, en los últimos 10 días, luego de reunirse con el fiscal morelense Uriel Carmona Gándara.

En conferencia de prensa los integrantes de la Barra de Abogados y de la Asociación de licenciados en derecho pidieron dejar de politizar estos casos y demandaron al fiscal general Uriel Carmona Gándara ponerse a trabajar.

De igual manera denunciaron que existe un gran rezago en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), principalmente en temas relacionados con asesinatos de abogados.

El presidente de las nuevas Asociaciones de Abogados Morelenses para México, Luis Ignacio Reyes Andraca, consideró que en el caso del feminicidio debió prevalecer la primera autopsia y admitió que tuvo acceso al dictamen pericial, sin embargo, mas adelante se retractó de su dicho.

Más adelante indicó que se agruparon distintas barras de abogados para exigir a la FGE hacer su trabajo porque es grave lo que pasa en la entidad.

"Nos sentamos con el fiscal para exigirle, es delicado el tema y por eso se hace el llamado a ya no politizar el tema a la ciudadanía, y a las autoridades a ponerse las pilas porque son temas delicados los que están pasando, es grave no podemos prejuzgar pero, por ejemplo, los elementos de la Seprac son acusados de homicidio calificado, entonces buscamos sentarnos con el ayuntamiento y con el fiscal", dijo Reyes Andraca.

Agregó que este pronunciamiento surge a raíz de la detención de dos elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) acusados del homicidio del abogado Rafael Botello, ocurrido hace dos años.

Reyes Andraca señaló que lleva al menos cinco casos de homicidios de litigantes que hace más de un año estar sin resolver.

"La Fiscalía tiene cientos de miles de casos, hay que ver agencias del Ministerio Público donde es infrahumano entrar y ver las carpetas de investigación apilándose; estamos hablando de temas complejos que tiene que ver con los temas económicos, no hay pretexto porque para eso se les paga", dijo.