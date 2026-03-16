Piden al SAT y a SHCP informe de la asociación
Ciudad de México.- Este fin de semana, el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió —por segunda vez— de su retiro para lanzarse de lleno a una colecta internacional en favor de Cuba, lo que generó una ola de críticas hacia el exmandatario y contra la donataria encargada de recibir los recursos.
"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", escribió el expresidente en un mensaje, en el que además convocó a donar en una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, para comprar alimentos, petróleo y gasolina, y así ayudar al pueblo cubano.
Lo anterior generó una ola de críticas, principalmente por la poca transparencia en torno a la donataria. Lo que causó suspicacias es que la organización nació prácticamente de la noche a la mañana, por lo que políticos de oposición señalaron cómo es que una asociación civil logró su registro y estatus de donataria autorizada ante el SAT en tiempo récord —apenas unas horas—, mientras que a otras les toma meses o años de burocracia.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández anunció la promoción de un punto de acuerdo ante el Congreso para exhortar al SAT y a la SHCP a que en un plazo no mayor a 15 días hábiles remitan un informe detallado sobre los trámites realizados por Humanidad con América Latina.
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