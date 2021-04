Piden atención médica para periodista hospitalizado por Covid-19

Organizaciones de periodistas en Morelos dirigieron una carta al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, para pedir atención especializada inmediata y suficiente para contener la crisis que enfrenta el periodista José Luis García Tapia, hospitalizado por Covid-19 desde el 4 de abril pasado en el nosocomio de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", del ISSSTE en esta entidad.

Las organizaciones de periodistas y la familia de García Tapia piden al director del ISSSTE "atención e información seria, objetiva y oportuna para sus familiares. Nos es preciso recordar que ambas peticiones responden en realidad a derechos humanos, constitucionales y de salud que José Luis, como cualquier otro mexicano, tiene y tenemos", exponen el Colegio de Comunicadores y Periodistas de Morelos A.C, el Comité del Programa de Becas para Hijos de Periodistas de Morelos y la Asociación Independiente de Comunicadores, Reporteros y Productores de Morelos A.C.

Los familiares del periodista afirman que desde su ingreso al hospital la información sobre su estado de salud no ha sido oportuna ni suficiente, y en algunos casos los datos resultan contradictorios.

"Lo mismo una noche un médico informa que está muy bien, oxigenando en 91 o 92 % SpO2, que la mañana siguiente otro lo señala como de pronóstico reservado y candidato a un tratamiento más agudo", señalan.

En su carta dirigida al titular del ISSSTE, relatan que García Tapia, de 55 años de edad, comenzó a tener síntomas asociados a Covid-19 el pasado 28 de marzo y a partir de esa fecha reforzó las medidas de aislamiento y cuidado de la salud que ya practicaba. Se realizó la correspondiente prueba de antígeno para comprobar el contagio y se sometió al tratamiento del médico particular que le fue indicado.

Durante esa primera semana de atención en su casa, descubren, la condición de salud del periodista se mantuvo y hasta comenzó a mejorar, siempre oxigenando adecuadamente. Pero el 4 de abril, en el octavo día de sintomatología, percibió signos que le preocuparon y pidió ser llevado a atención en el Hospital "Dr. Carlos Calero Elorduy", en Cuernavaca, donde fue valorado y se le indicó que su condición no era grave por lo que podría retirarse a continuar en aislamiento domiciliario.

Horas después, continúan, volvió su sensación de empeoramiento y entonces lo llevaron al hospital de alta especialidad.

"Han transcurrido 7 días de su estancia en dicho hospital del ISSSTE, 15 desde el inicio de su cuadro de Covid19, y, lejos del supuesto estado positivo ahora habría sido ´intubado´.

"Su familia inmediata solicitó desde los primeros días que fuera atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos para estar debidamente vigilado y atendido, petición que por varios días no fue concedida o ejecutada, a pesar de que la Dirección presuntamente ya la había aprobado.

Durante estos días varios indicios permiten a la familia pensar en atención insuficiente o hasta negligente. Por ejemplo: la petición urgente de un medicamento, entrada la noche, que se consigue y entrega, pero que a la mañana siguiente permanece sin aplicarse por causas desconocidas; informes contradictorios del personal médico; la aparente falta de un especialista en Neumología que lo haya visitado para valorarlo y ayudar en la toma oportuna de decisiones sobre su salud", relata la familia y compañeros de García Tapia, preocupados porque en junio de 2020 murió su hermano, también periodista, Miguel Ángel García Tapia, por los efectos del Covid-19.