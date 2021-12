Piden calma a mercados previo a ratificación de Victoria Rodríguez

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, exhortó a los mercados y actores financieros que están inquietos a la tranquilidad por la postulación de Victoria Rodríguez Ceja para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que se dijo cumple con los requisitos que la ley exige.

"Hasta ahora el Banco de México ha caminado con autonomía, nada, ni nadie puede alterar esa autonomía se los garantizo yo como senador y como líder de la mayoría, no va a cambiar esa naturaleza jurídica del Banco de México, deben estar tranquilos los distintos actores económicos, los mercados, las instituciones financieras nacionales e internacionales deben estar tranquilos en la responsabilidad que asuma el Senado de la República".

En entrevista al término de la sesión en el recinto legislativo, el también coordinador de Morena confirmó que la aún subsecretaría de Egresos comparecerá en comisiones del Senado este miércoles como parte de su proceso de ratificación.

"Mañana va a ser parte del debate. Afirmó contundentemente que cumple los requisitos para ser parte de la Junta de Gobierno y para ser gobernadora, pero finalmente mañana inicia el debate y mañana mismo estará la comparecencia".

A su vez, el coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que Rodríguez Ceja tiene experiencia financiera, pero no monetaria, que es la que reclama la ley para el cargo al que fue propuesta.

"Creo que la señora no tiene la experiencia monetaria que exige la ley, sino me equivoco, el artículo 39, fracción segunda de la Ley del Banco de México, pero al final el artículo ese, el párrafo final dice que algunos pueden no tener la experiencia, pero adquirirla para ser gobernadores. Nosotros creemos que no tiene la experiencia para ser gobernadora, pero sí tiene la experiencia para ser miembro de la Junta, pero no para ser gobernadora", concluyó.