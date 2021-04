Piden comparecencia de funcionarios por rediseño de libros de texto

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República solicitó la comparecencia del subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio; del titular de la Dirección de General de Materiales Educativos, Max Arriaga Navarro; y del titular de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, Miguel Antonio Meza, para que informen sobre el plan de rediseño de los libros de texto gratuitos de nivel primaria.

Los priístas puntualizaron que estos tres funcionarios deberán presentar un informe con las motivaciones del rediseño, el objetivo que se persigue con esta decisión, una explicación pormenorizada de cada una de las etapas contenidas en la estrategia, la calendarización, la viabilidad de los tiempos del proyecto, los avances obtenidos hasta el momento y las metas a alcanzar.

Los senadores del PRI recordaron que el 3 de marzo pasado, el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que iniciaba un proceso de rediseño de los libros de texto gratuitos.

Arriaga Navarro declaró que "a lo largo de los años el libro ha perdido vida, se ha ido convirtiendo en un material un tanto oscuro"".

Mencionó que la convocatoria esta destinada para 18 materiales centrados en geografía, ciencias naturales, historia y español y que cada página de cada libro será ilustrada por un artista diferente.

Los priístas precisaron que la Conaliteg ha publicado tres convocatorias diferentes para el rediseño de los libros de texto gratuitos, pero al ser convocatorias fragmentadas no es posible tener precisión o una idea clara del proyecto que persigue la SEP, lo cual ha generado una dispersión de ideas y opiniones en los diferentes sectores de la sociedad.

La bancada del PRI señaló que la SEP no puede actuar precipitadamente y a la ligera, y por el contrario, debe impulsar acciones y estrategias mejor planificadas para fomentar un adecuado rediseño de los libros de texto para la formación de las niñas y niños en las que se plantee una visión democrática, plural e incluyente a partir del conocimiento generado por las investigaciones en didácticas específicas, en la práctica docente y en el desarrollo curricular.

Advirtió que cualquier rediseño de contenidos debe partir de un proceso metodológico debidamente consensuado por los expertos en temas educativos y no de forma masiva y desarticulada como ocurre actualmente.

Los priístas afirmaron que el procedimiento formulado por el gobierno federal para el rediseño de los libros de textos deja más dudas que certezas respecto al objetivo a alcanzar.