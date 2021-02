Piden en marcha de Morelos justicia por activista Samir Flores

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua marcharon de la iglesia El Calvario al zócalo de Cuernavaca para denunciar que a dos años del asesinato del activista, Samir Flores Soberanes, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha presentado resultados en las investigaciones y tampoco hay detenidos.

El activista fue acribillado a balazos en febrero de 2019 afuera de su domicilio, en el poblado de Amilcingo, municipio de Temoac, un día después de que en una asamblea que realizó el gobierno federal en el municipio de Jonacatepec, en el oriente de Morelos, manifestó su oposición al Plan Integral Morelos el cual considera la planta termoeléctrica.

Al respecto, hace una semana el fiscal general Uriel Carmona Gándara, reconoció que hay presión social sobre este tema, pero dijo que se debe respetar el debido proceso porque, aunque hay un avance sustancial se debe esperar para no dar un resultado con el cual no se pueda sostener una sentencia.

En conferencia de prensa virtual pidió confianza y paciencia a la ciudadanía, y afirmó que no habrá impunidad en este caso porque las personas serán presentadas ante la justicia.

"Sería irresponsable aventurarse a presentar una persona o varias personas detenidas si no hay material probatorio para sustentar una sentencia, estamos conscientes de las implicaciones que conlleva este caso, sin embargo, nuestra responsabilidad es presentar un caso sólido para alcanzar una sentencia", precisó Carmona Gándara.

Durante el mitin que se realizó en esta ciudad, Liliana Velázquez afirmó que desde que ocurrió el asesinato solo se han llevado a cabo cinco reuniones con el fiscal general y la respuesta siempre es que siguen trabajando en la investigación porque el caso de Samir es complicado y se debe desarrollar con calma.

A finales de septiembre pasado, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó que por temor el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, no ha presentado al responsable del asesinato del activista.