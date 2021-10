Piden Episcopado Mexicano al gobierno dejar represión y cumplir con derechos de migrantes

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado al Gobierno de México, para que su política migratoria abandone la represión hacia las personas migrantes, y cumpla con la encomienda constitucional de hacer efectivos los derechos humanos de todas y todos.

Todo ello, en el marco del Encuentro Nacional de coordinadores de Pastoral de la Movilidad Humana y de Directores de Casas del Migrante de la Dimensión Pastoral de Movilidad de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La CEM considera que existen caminos más fraternos para la movilidad humana en general, por ello, menciona seguirán extendiendo su mano al Gobierno de México, siempre en beneficio de las personas migrantes y de las personas mexicanas, ya que creen en un mundo en el cual somos hermanas y hermanos, hijas e hijos de un mismo Dios, sin fronteras, prejuicios, odios o xenofobia.

"Con tristeza vemos que la actual política migratoria del Gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios, y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración, lo que ha derivado en violaciones a los derechos humanos de estas personas: secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, detenciones ilegales, hacinamientos, por mencionar algunos", mencionan.

Consideran que el Gobierno de México ha evadido su responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas migrantes.

"Lamentablemente, el Gobierno de México ha delegado a las Casas del Migrante de la Iglesia Católica, de otras Iglesias y de la sociedad civil en general, la responsabilidad de atender a las personas en contexto de migración, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, credo religioso, o situación migratoria, establecido en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", dicen.

Mencionan que ven con preocupación que pese a los exhortos que ha realizado la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, junto con las múltiples denuncias que desde la academia y de la sociedad civil en general, el Gobierno de México ha continuado con prácticas de militarización y represión hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.

Para finalizar, piden que no se repitan más "san fernandos" o más "cadereytas", ni quieren ver más muertes ni dolor, ni un México en donde se separen a las familias migrantes.

"No queremos un país en donde las autoridades municipales, estatales y federales sean cómplices de la delincuencia organizada. No queremos que un México en donde se trafique con el cuerpo y el dolor de personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor", finalizan.