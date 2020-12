Piden evitar pirotecnia para reducir infecciones respiratorias

Ante el incremento de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que se presentan por la quema de pirotecnia en Navidad y fin de año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) llamó a los ciudadanos a no realizar estas prácticas, ya que la contaminación puede agudizar las infecciones de las vías respiratorias, como la influenza y el Covid-19.

De acuerdo con datos del Gobierno local, hasta el 17 de diciembre se registró una ocupación hospitalaria de 78%. Este jueves las autoridades enviaron un SMS a los capitalinos advirtiendo sobre esta situación y a no hacer fiestas ni reuniones familiares. En videoconferencia, el coordinador de la CAMe, Víctor Hugo Páramo, explicó que históricamente las contingencias atmosféricas por partículas se presentan durante la temporada invernal en la ZMVM, por lo que solicitó a los habitantes de la Ciudad y del Estado de México no realizar incendios, quema de llantas, residuos, cohetes y juegos pirotécnicos, pues ocasionan daños de corto y largo plazos a la salud.

Horacio Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), alertó que las concentraciones de partículas, sumadas a la presencia de la influenza estacional y el Covid-19, representan un riesgo mayor para personas de grupos sensibles. El director General de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Sergio Zirath Hernández, dijo que las autoridades correspondientes podrán aplicar la Ley de Cultura Cívica contra aquellas personas que usen pirotecnia y se les aplicará una sanción de 2 mil 772 pesos a 3 mil 127 pesos, así como un arresto de 25 a 26 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Jorge Salas, dijo que el hospital tiene 100% de ocupación.