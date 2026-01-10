logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Nacional

Piden expertos elevar seguridad en México

Advierten del riesgo potencial de un atentado terrorista en EU y nuestro país durante el Mundial

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Piden expertos elevar seguridad en México

Ciudad de México.- Tras los recientes acontecimientos sucedidos, existe el riesgo potencial de un atentado terrorista en Estados Unidos y México durante el Mundial de Fútbol, advirtieron especialistas en seguridad y relaciones exteriores.

De ahí la importancia de una agencia aduanal trinacional entre Estados Unidos, México y Canadá para elevar la seguridad, coincidieron.

En el panel "Visión de la seguridad en América del Norte durante el seminario de Perspectivas Económicas 2026 organizado por la Asociación de exalumnos del ITAM, la directora de la consultoría Grupo Salazar Slack SC, Ana María Salazar, advirtió de la importancia de una coordinación, ya que se elevó el riesgo de un posible atentado durante la Copa Mundial no sólo en EU sino también aquí.

Al respecto, Arturo Sarukhán, exembajador de México en Washington DC, mencionó que ya había expresado la enorme oportunidad que representa el Mundial del 2026.

"Podría haber englobado toda una serie de acciones en materia de seguridad para ver quién entra y quién no para evitar que tengamos un potencial incidente terrorista", ponderó.

Recordó que durante el verano pasado hubo un caso de ocho ciudadanos uzbecos que llegaron a través de un grupo de traficantes de personas basado en Estambul, Turquía encabezado por una persona con vínculos a Al Qaeda que llegaron a México en avión, atravesaron todo el territorio nacional y cruzaron al otro lado de la frontera.

"No les quiero decir lo que pudiera pasar en el contexto de un Mundial algún tipo de eso, si vuelve a repetirse", alertó.

Sarukhán dijo que México, Estados Unidos y Canadá tienen sendos programas de viajeros, pero la tragedia, lamentó, es que esos sistemas de viajero confiable "no se hablan".

