Piden justicia para mexicano, presuntamente arrollado por metro de NY

CUERNAVACA, Mor., diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- La Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, se sumó al llamado de las autoridades de Nueva York para que investiguen a fondo la muerte del connacional Jorge Pina Barrios de 38 años, presuntamente arrollado por el metro en la ciudad de Nueva York cerca de las avenidas Mytle y Broadway.

El presidente de la Confederación, Pablo Castro Zavala, informó que desde su domicilio en Brooklyn, Nueva York, se comunicó Laura Margarita Azpeitia Martínez, esposa de Jorge Pina Barrios, oriundo del estado de Morelos, para solicitar, así como a las autoridades consulares para que se investigue a fondo como ocurrieron los sucesos donde perdió la vida su esposo en las vias del tren de la estación Myrtle y Broadway.

---Se dirigía a su primer día de trabajo

Jorge Pina de 38 años, informó Castro Zavala, falleció el 8 de diciembre cuando se dirigía a su primer día de trabajo, conforme a la información proporcionada por Laura Margarita Azpeitia.

"El día 8 de diciembre del presente a las 3:30 am falleció mi esposo, Jorge en la estación del metro, cerca de las avenidas Mytle y Broadway, hasta la fecha no me han dicho la causa del accidente ya que solicitarían vídeo de las cámaras de la estación, y al parecer no hay", informó la esposa de Jorge a Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos, con sede en Las Vegas, Nevada.

---Tenían 8 meses de haber llegado a Nueva York

Laura contó que la familia Pina Azpeitia tenía ocho meses de haber llegado a Nueva York, procedentes de Cuernavaca, Morelos, con dos hijos, uno de 7 años y otro de tres meses.

Asimismo, manifestó que el miércoles 7 de diciembre a las 18:30 horas fue el último contacto que tuvo con su esposo, y al no saber más de él, optó por reportar su desaparición a la línea 911. Horas después recibió la noticia de parte de las autoridades, quienes le notificaron sobre la muerte de Jorge.

"Exijo que su muerte no quede como un caso más, quiero saber que ocurrió ese día y porque falleció de ese modo", pidió la esposa a la organización civil.

Por su parte Castro Zavala lamentó el fallecimiento del paisano Jorge Pina, e informó que abrió comunicación con las autoridades de México y Estados Unidos para brindar todo el apoyo a los familiares del connacional, así como las gestiones correspondientes para efectuar la repatriación del cuerpo de Jorge Pina al estado de Morelos.