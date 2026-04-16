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Piden mejorar la ley para periodistas

Por El Universal

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
A
Piden mejorar la ley para periodistas

TOLUCA, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó a la 62 Legislatura del Estado de México una iniciativa para actualizar y fortalecer la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos estatal.

Con ello busca incorporar siete ejes fundamentales: apoyo para gastos funerarios en caso de que pierdan la vida como consecuencia de su labor, promover su profesionalización, impulsar acceso a programas sociales —incluyendo la vivienda—, garantizarles el acceso a servicios de salud, incorpora como medida preventiva instrumentos de identificación voluntaria, reconocimiento de grupos vulnerables y fortalecer el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México.

La propuesta justifica que, en el contexto actual de la entidad, el ejercicio del periodismo y la labor de las personas defensoras de los derechos humanos se desarrollan en un entorno de alta vulnerabilidad, caracterizado por riesgos crecientes que incluyen amenazas, agresiones físicas y digitales, desplazamiento forzado, precarización laboral y la privación de la vida.

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    La propuesta fue aprobada con 433 votos a favor y enviada al Senado para su ratificación.