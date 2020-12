Piden no hacer reuniones en Guanajuato ante entrada de semáforo rojo

En el primer minuto de este viernes 25 de diciembre se activó el semáforo epidemiológico rojo en Guanajuato, ante la alerta sanitaria y aumento de casos por Covid-19.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, de manera extraordinaria, determinó cambiar el color naranja con alerta al rojo a partir de hoy, tres días antes de lo que había programado, por la tendencia a la alza de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus.

"Lo hacemos en virtud del incremento de la tendencia de hospitalización, de mortalidad, por el porcentaje de positividad del virus en la toma de muestras, esta es una acción absolutamente necesaria para detener la cadena de contagios en el estado", señaló el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez.

Dijo que el semáforo estatal de reactivación permanecerá en rojo, del 25 de diciembre al 10 de enero del 2021, en los 46 municipios de la entidad, con la restricción de actividades económicas, y el cierre de cantinas, centros nocturnos, antros, áreas de bar en restaurantes y áreas de bares en los hoteles.

El doctor Díaz hizo el llamado a la población, con énfasis a las personas jóvenes, a no hacer reuniones y acatar las recomendaciones sanitarias.

"Hacemos un llamado a la población en general y a los jóvenes en especial, a usar cubrebocas, a quedarse en casa, a respetar la sana distancia y las medidas de seguridad básicas; les pedimos no realizar reuniones", refirió.

Dijo que "hoy más que nunca necesitamos del esfuerzo de cada uno, si nos cuidamos todos, más pronto saldremos adelante".

El secretario de Salud detalló que para salvaguardar la vida y la salud de los guanajuatenses, se cierran los lugares de ventas de bebidas con alcohol y se prohíben las fiestas patronales, peregrinaciones, actividades en atrios y eventos con aglomeraciones.

Con la medida se reducen las actividades económicas del 50% al 30% de aforo, y capacidad instalada en comercio y servicios, sin restricción de horarios salvo en casinos.

Las actividades esenciales como la industria y la comercialización de alimentos permanecerán en operación ordinaria, se mantienen espacios públicos abiertos al 20% de su capacidad de aforo en lugares como parques, jardines y alameda.

Se reforzarán las medidas sanitarias en comercios, tiendas de autoservicio, plazas y centros comerciales.

El servicio de transporte público no se suspenderá, ni se debe de afectar en su número de corridas de rutas de autobuses; los vehículos dedicados al servicio público de transporte de pasajeros de ruta fija podrán desplazarse con hasta el 70 por ciento de su capacidad.

Se reduce el aforo en eventos sociales con hasta 50 asistentes en lugares cerrados, ventilados y con sana distancia; y máximo 75 en espacios abiertos; los eventos empresariales podrán ser hasta con 100 asistentes en lugares cerrados, ventilados y con sana distancia; en lugares abiertos con un máximo de 150. En centros de culto será del 20% de su capacidad instalada.

En balnearios y parques recreativos el aforo se reduce al 20%, a un 30% con cita previa en estéticas, salones de belleza, peluquerías, spa, gimnasios y clubes deportivos, y los casinos máximo 20% de su capacidad instalada.

Los mercados, tianguis y corredores comerciales deberán operar con pasillos centrales con al menos 2 metros de distancia entre los frentes de cada puesto. Sólo podrán vender alimentos preparados para llevar.

También en lugares de venta de alimentos en la vía pública, sólo pueden expender para llevar, sin posibilidad de consumo en la vía pública.