Piden no reunirse y compra anticipada ante festejos de fin de año en Edomex

Debido a que el Estado de México se mantiene en semáforo naranja y el riesgo de contagio de Covid-19 aún es elevado, la Secretaria de Salud del Estado de México exhortó a la población a no realizar reuniones y efectuar compras con anticipación ante la proximidad de los festejos de fin de año.

La dependencia estatal reconoció que en esta época del año se llevan a cabo diversas celebraciones religiosas, por ello, recomendó no realizar encuentros con familiares y vecinos, así como evitar viajes, efectuar compras con tiempo y fundamentalmente proteger a los grupos vulnerables.

Salud del Edomex explicó que para reducir la posibilidad de contagiarse, es importante que al salir a espacios públicos se utilice el cubrebocas de manera adecuada, pues se debe cubrir mentón, nariz y boca.

Además, pidió a los mexiquenses evitar lugares donde se generan aglomeraciones, por lo que reiteró la importancia de que las compras de esta temporada se efectúen con tiempo, respetar la sana distancia, utilizar gel antibacterial y, al regresar a casa, cambiarse de ropa, de ser posible bañarse, así como desinfectar el calzado.

Otra opción es adquirir los productos por internet y de esa manera protegerse y cuidar de los demás, además de continuar con el resguardo en casa de adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Para quienes deseen acudir a centros religiosos, deben tomar en cuenta que el aforo a estos espacios debe ser no mayor de 30 % de su capacidad, por lo que existe la opción de seguir por televisión o redes sociales estas celebraciones.

"De ser posible no se realicen o se acuda a fiestas y reuniones, pues el objetivo es lograr que se avance en el semáforo epidemiológico, pero sólo se logrará con la participación de la sociedad, pues el sector salud mexiquense continúa trabajando para atender a quienes han resultado afectados por el nuevo coronavirus", destacó la dependencia.

Hasta el corte del sábado, en el Estado de México suman 105 mil 176 los casos confirmados de coronavirus, 21 mil 435 se encuentran en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, mil 943 son atendidos en hospitales del sector salud estatal y 2 mil 138 en nosocomios de otras entidades.

Del total de personas que se han infectado, 14 mil 361 personas han perdido la vida; mientras que 27 mil 026 se encuentran catalogados como casos sospechosos y 137 mil 772 han dado negativo al virus SARS-CoV-2.

Hasta la fecha, 65 mil 299 mexiquenses han recibido su alta sanitaria tras superar al Covid-19.

En apoyo a la población y el cuidado de la salud, la línea de atención 800 900 3200 trabaja las 24 horas del día, a través de la cual se brinda orientación a quien presente síntomas de enfermedades respiratorias o requiera apoyo psicológico.