Piden que Consejo de Salubridad garantice participación de UNAM e IPN

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL). - Por considerar que es un grave error eliminar a los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General, diputados del PAN, PRI, MC y PRD presentaron un punto de acuerdo que plantea que la Comisión Permanente condene la exclusión de la UNAM, IPN, colegios, asociaciones médicas y otras organizaciones del Consejo; y condene la pérdida de su autonomía.

Asimismo, que exhorte al Consejo de Salubridad General, a garantizar la participación de las organizaciones que anteriormente fungían como vocales en la institución y su derecho a contar con voz en las reuniones que se celebren en este órgano colegiado.

El documento propone también que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de Salubridad General a promover la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), como instrumento idóneo y obligatorio para garantizar el derecho a la salud, atención médica y acceso a medicamentos.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio, en su Primera Sesión Extraordinaria del 2023, se modificó el Reglamento Interior del Consejo para retirar de dicha instancia a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre otros organismos.

En el punto de acuerdo, los legisladores señalan que la autonomía del Consejo de Salubridad General se convirtió en un obstáculo para la 4T, y por ello, durante la pandemia "lo redujeron a nada, ahora le dan el tiro de gracia para convertir a la institución en una oficina dependiente de los caprichos de Palacio Nacional, una institución que ya no esté obligada a escuchar a la comunidad médica, ni a los expertos".

Detallaron que el Consejo de Salubridad General define el Compendio Nacional de Insumos en Salud (CNIS), es decir, el catálogo de medicamentos e insumos se compran o dejan de comprar en las instituciones públicas del país.

"Por lo que, sin contrapesos no gubernamentales, podrá validar adquisiciones provenientes de Cuba o cualquier otra parte del mundo en donde la calidad y eficacia no está garantizada, perjudicando a los usuarios del sistema público de salud", expusieron.

También lamentaron que, con las modificaciones al reglamento del Consejo, el gobierno federal limita su autonomía y elimina la participación de la UNAM, IPN, colegios y asociaciones médicas, pero agrega a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) como integrantes permanentes en la institución, con intención de darles influencia sobre el sistema de salud.

Denunciaron que dichas modificaciones buscan lograr la desaparición de las Normas Oficiales, ya que el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo que ordena a todo el sistema de salud homologar el contenido de las Guías de Práctica Clínica o equivalentes, con unos nuevos protocolos de Atención Médica que emitirá el propio Consejo, y la nueva regulación no garantizará aspectos técnicos y operativos de la atención médica en condiciones de calidad.

Igualmente fueron eliminados del órgano colegiado: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Fundación Mexicana para la Salud; la Academia Mexicana de Pediatría; la Sociedad Mexicana de Salud Pública; la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas.

La Asociación Nacional de Hospitales Privados; el Colegio Médico de México; el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería; el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica; la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica; y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

El punto de acuerdo fue firmado por: Frinné Frinné Azuara Yarzábal (PRI); Salomon Chertorivski Woldenberg (MC); Xavier González Zirión (PRI); Marcelino Castañeda Navarrete (PRD); y Leticia Zepeda Martínez, Juan Carlos Maturino Manzanera, Martha Estela Romo Cuéllar, María del Carmen Escudero Fabre, Mariana Mancillas Cabrera y Vicente Javier Verástegui Ostos del Grupo Parlamentario del PAN.