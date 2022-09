Piden que en Reforma Electoral se elimine a diputados plurinominales

A-AA+

Jóvenes de diversos estados del país, pidieron a las y los integrantes de la Comisión de reforma político-electoral, que durante la dictaminación de una reforma en la materia, se tome en cuenta la eliminación de diputados plurinominales, el voto electrónico, así como la conservación de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), entre otras cosas.

Así lo solicitaron durante la realización del "Foro Digital Juvenil" organizado por la mencionada Comisión, que preside la diputada de Morena, Graciela Sánchez Ortiz, y que se desarrolló al interior de la Cámara de Diputados.

Armando Gómez, del estado de Hidalgo, llamó al Congreso a no eliminar a los Oples tal y como lo propone la iniciativa del Ejecutivo Federal.

"Su eliminación pondría en riesgo nuestra democracia, es muy importante que permanezcan ya que estas son las que garantizan nuestras elecciones locales, creo que en lugar de eliminarlas se deben fortalecer para tener una democracia fuerte", declaró.

Alejandro Martínez, de Nuevo León, consideró que la nueva reforma debe incluir el voto electrónico a nivel nacional, pues sostuvo que además de ahorrar recursos, coadyuvará a la sostenibilidad ambiental.

"Porque sabemos la cantidad de papel que se gasta en cada elección, debemos fortalecer el uso de las Tic's, que dará como resultado menores costos, mayor fiabilidad, y más rapidez en los resultados", indicó.

El tema de los diputados plurinominales, confrontó a los asistentes, pues mientras Marco Castañeda, de la Ciudad de México, dijo que "esta figura debe ser eliminada porque los plurinominales no tienen un compromiso real con el pueblo, además de que su desaparición permitiría ahorrar una gran suma de dinero", Iván Ortega, de Nayarit, señaló que los plurinominales "no deben ser eliminados".

"Estos espacios de representación proporcional garantizan que la sociedad esté representada en los Congresos. Por ejemplo, si un partido queda en segundo lugar en 300 distritos, la gente que votó por ellos no se verá representada en los congresos si no existiera la representación proporcional, creo que más que eliminarla hay que perfeccionarla para evitar que nadie tenga la sobre representación".

En su oportunidad, Jennifer Martínez, de Colima, llamó a avalar la Segunda vuelta electoral.

"La parte más importante de la democracia es la voz del pueblo, un gobernante sin legitimación es un gobernante nulo, y la segunda vuelta nos brinda la oportunidad de una legitimación absoluta. Ya son muchos países que lo aplican a nivel internacional, y en América Latina se aplica en Bolivia, Costa Rica, Perú y El Salvador, entre otros", declaró.

Fueron 60 jóvenes los que participaron en el foro, quienes también hablaron de la elección de titulares del poder ejecutivo y legislativo, elección de magistrados del tribunal electoral, integración de los congresos locales, el financiamiento de los partidos, y la revocación de mandato.

La presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz, aseguró que todas las propuestas serán escuchadas e integradas al proyecto de reforma que se está trabajando.

"Es importante escucharlos porque en el futuro cercano ustedes tomarán las riendas de este país, tomarán el timón de las instituciones del Estado y que mejor reflexionar sobre ellas desde ahora", concluyó.