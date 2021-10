Piden que López-Gatell no vaya al Senado a recibir la Belisario Domínguez

La bancada del PRI en el Senado de la República solicitó formalmente a la Mesa Directiva que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no asista a recibir la Medalla Belisario Domínguez 2020 a nombre del personal médico que ha hecho frente a la pandemia por Covid-19.

A dos días de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez al personal de salud que ha hecho frente a la pandemia, así como la edición 2021 a la economista y senadora Ifigenia Martínez; y en grado post mortem al médico y científico Manuel Velasco-Suárez, se planteó el rechazo a la presencia de López-Gatell a esta ceremonia.

Desde su escaño, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, solicitó a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que no se invite ni asista López-Gatell.

"En la Belisario Domínguez del próximo jueves se va a entregar el premio del 2020 al personal médico. Esto está muy claro, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que queremos sugerir de manera responsable es que por favor no vaya a venir López-Gatell representando al personal médico", dijo el senador priista.

"No debe venir López Gatell y por favor no digan quienes vienen o quienes representan a este personal médico que son los héroes anónimos de esta pandemia", agregó.

Por su lado, Sánchez Cordero informó que esta medalla al personal médico quedará en custodia del Senado para que un acto posterior hacer la invitación correspondientes para ver qué personas acuden a recibirla.