Nacional

Piden recursos extras para las universidades

Cada año, el impacto inflacionario ha resultado ser mayor al incremento otorgado: Anuies

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) expresó que es complejo el panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país, dado que el incremento del 1.79% para las universidades estatales y 3% para las federales, aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto federal 2026, resulta insuficiente para atender las funciones sustantivas las instituciones educativas y cumplir con la meta de cobertura planteada por el gobierno federal.

"Dicho incremento quedará prácticamente rebasado frente a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda de 3.5% y al deflactor del PIB de 4.8%, previstos para este año. Queremos expresar que el presupuesto federal para educación superior se encuentra en uno de los niveles más bajos desde 2018, situación financiera que se ha agravado en los últimos dos años", manifestó en un comunicado.

Sostuvo que el principal problema es el impacto inflacionario que cada año ha resultado ser mayor al incremento otorgado, por lo que el déficit presupuestal que se ha acumulado desde 2018 ya alcanza los 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42 mil 600 millones de pesos corresponden sólo a las universidades públicas estatales, de apoyo solidario e interculturales.

Mencionó que el presupuesto asignado tampoco contempla una política salarial para las universidades públicas, la cual se estima que podría alcanzar un aumento promedio del 4% en las negociaciones contractuales, más 2% en prestaciones para trabajadores administrativos y docentes.

"El hecho de no incluir la política salarial en el presupuesto anual de las Universidades se ha normalizado en los últimos años, obligando a las autoridades universitarias a realizar solicitudes extraordinarias de incremento al presupuesto, ante el riesgo de no pagar salarios y aguinaldos", indicó.

La Anuies hizo un llamado al gobierno federal, específicamente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, para que busquen los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026 que sean suficientes e irreductibles en lo futuro, para alcanzar al menos la inflación.

