Piden reunión con López-Gatell por desabasto de medicamentos

CIUDAD MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El Colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX solicitaron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reagende la cita que les canceló el pasado viernes 28 de julio, cancelada unas horas antes, sin justificación alguna.

En un comunicado señalaron que persiste el desabasto de medicamentos psiquiátricos y exigieron una solución al problema ocasionado por el cierre de Psicofarma.

También pidieron que las autoridades de salud informen de manera oficial cuándo será el retiro de sellos por parte de Cofepris en la empresa Psicofarma, ya que ello representa un obstáculo importante y podría provocar una segunda ola de desabasto en el sector privado.

"En nuestro derecho constitucional a la salud, exigimos que, en caso de que los sellos mencionados, no puedan ser retirados por no cumplir con las normas regulatorias; las autoridades de salud permitan la importación con carácter de urgente, de los medicamentos que no hay en existencia ni en producción", señalaron.

Asimismo, refirieron que los medicamentos Adepsique, Metadona y Leptopsique no se pueden conseguir en ninguna parte de país.