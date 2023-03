Piden se revise "bajo lupa" a juez que otorgó amparo a Cabeza de Vaca

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que "revise bajo lupa" las decisiones del juez octavo de distrito, con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, a quien acusó de otorgar amparos y dictar sentencias "en situaciones sumamente sospechosas".

"Hacemos un enérgico al Consejo de la Judicatura Federal, a que revise bajo lupa las decisiones de este personaje que solo mancha el actuar de los juzgadores limpios e imparciales. Esperamos que con plena independencia hagan valer la ley y sancionen a quienes de manera parcial otorgan impunidad a personajes que desde el poder dañaron a nuestro pueblo de Tamaulipas", dijo en rueda de prensa, Salazar Mojica, tras referirse al amparo que se otorgó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y que cancela la orden de aprehensión en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

"Ahora resulta que pretende proteger de toda culpa a Francisco García Cabeza de Vaca, al mismo que al amparo del viejo poder han señalado de enriquecerse de manera exorbitante, al que persiguió opositores, al que le pesan en su contra muchas pruebas de malos manejos, y para no variar, como un insulto a todos los tamaulipecos, lo hacen ver como si se tratar de un inocente", expresó.

Acompañada de varios de los diputados de Morena, la legisladora dijo que dicho juez, "es un personaje que ha otorgado amparos y ha dictado sentencias en situaciones sumamente sospechosas. Estas situaciones que no solo hacen pensar mal, dejan muy mal parados a quienes como él juraron ser imparciales".

Afirmó que no es la primera vez que actúa de manera parcial, "en nuestro estado están distribuidos territorialmente en distintas ciudades, juzgados federales de Distrito, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, sin embargo, nos llama poderosamente la atención, que es en especialmente en Reynosa, Tamaulipas, donde se promueven diversos asuntos relacionados con cuestionadas actividades de exservidores públicos, de la pasada corrupta administración".

Es decir, añadió Salazar, convenientemente sin importar en dónde sucedan los hechos o radiquen los involucrados, tratándose del exgobernador y sus allegados, es precisamente en este juzgado y con este juez, donde se ha sacado vuelta a la aplicación de la justicia.

"Todos esos asuntos coincidentemente se promueven en los juzgados de Reynosa, particularmente en el juzgado octavo de Distrito, cuyo titular es Faustino Gutiérrez Pérez. Él no solo recibe este cúmulo de asuntos, sino que los admite y a nuestro juicio, de manera obsequiosa y sin mucha lógica legal, concede suspensiones de amparos", agregó.

Citó como ejemplo de ello que en doce asuntos relacionados con corrupción y delitos financieros del exgobernador, sus familiares y ex colaboradores, socios o allegados se han llevado con Faustino Gutiérrez.

"Dicho juez ha ordenado en al menos once ocasiones que se levanten bloqueos, que se suspenda la inmovilización, el embargo y el aseguramiento de cuentas, así como que se borren al exgobernador, familiares y allegados de la lista de personas con operaciones bloqueadas o movimientos restringidos", afirmó la diputada morenista.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que se manifiesten de forma pacífica y expresen su indignación por esta situación que favorece al exgobernador.