Piden senadores investigar caso del hijo de AMLO con Baker Hughes

Senadores de Acción Nacional solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen una investigación exhaustiva sobre los posibles delitos de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho, respecto al caso de José Ramón López, hijo del Presidente de la República y la empresa petrolera Baker Hughes ello derivado del préstamo de una residencia en Houston, Texas.

En un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria del primer día de sesiones, 12 senadores blanquiazules, encabezados por su coordinador, Julen Rementería, expusieron que dichos por su naturaleza deben ser investigados de oficio y son urgentes de resolver.

Asimismo, se solicita a dichas instancias, se investigue qué otros pagos, favores o contraprestaciones han recibido de la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y el gobierno federal.

Se argumenta que la estancia del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su criticó fuertemente el caso de la residencia de la entonces primera dama, Angélica Rivera llamado Casablanca, puede constituir los delitos de: conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho.

"Delitos que por su naturaleza deben ser investigados de oficio y son urgentes de resolver", se señala en el exhorto firmado también, entre otros, por los senadores Lilly Téllez y Kenia López, acompañado de una amplia galería de fotos de la residencia.

Los senadores del PAN exhortaron a la UIF y FGR investigar qué otros pagos, favores o contraprestaciones ha recibido José Ramón López Beltrán de la empresa petrolera Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y el gobierno federal.

Expusieron que el 27 de enero pasado, se difundió una investigación periodística que reveló que el hijo del presidente López Obrador y su esposa Carolyn Adams Solano, mantienen una vida de lujos en las inmediaciones de la ciudad de Houston, con un ritmo de gasto que hasta ahora no tiene una explicación clara y legítima.

Cabe destacar que de acuerdo a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus se señala que durante los años 2019 y 2020 José Ramón López Beltrán vivió con su esposa en una casona de lujo valuado en al menos un millón de dólares, que cuenta con una sala de doble altura, bar, salón de juegos, sala de cine, cocina al aire libre y una alberca gigante de 23 metros de largo y jacuzzi.

Se subraya que la residencia era propiedad de Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa con la que el gobierno mexicano a través de Pemex mantiene contratos vigentes por un monto de 151 millones de dólares.

Dicha empresa, de acuerdo a la investigación, provee de compresores y turbinas para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, uno de las mega obras insignia del presidente López Obrador.

Asimismo y en otro punto de acuerdo, la bancada del PAN, solicitó al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, remitir un informe al Senado sobre el número de contratos, objeto, monto y plazo de cada uno de ellos que han sido asignados a la empresa Baker Hughes a partir del 1 de diciembre de 2018, así como el mecanismo de asignación de éstos.

Propone Téllez una comisión especial

La senadora Lilly Téllez, con el respaldo la bancada del PAN, propuso la creación de una comisión especial del Senado que investigue el posible conflicto de interés, delincuencia organizada y otros presuntos delitos por la adjudicación de contratos a empresa dueña de la mansión en Houston donde vivía José Ramón López Beltrán, hijo del presiente López Obrador.

En rueda de prensa acompañada del coordinador del PAN, Julen Rementería, expuso que se buscará el respaldo de todas las bancadas de oposición e incluso de senadores de Morena para crear y conformar esta comisión legislativa.

Adelantó que en la sesión de este martes se presentará oficialmente la solicitud para que la Junta de Coordinación Política analice y avale la creación de esta comisión que es congruente con el combate a la corrupción que dice enarbolar el presidente López Obrador.

Argumentó que dicha comisión especial deberá analizar las posibles conductas delictivas, por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, y su pareja, "por el burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses en el escándalo Pemex-Houston".

Dijo que lo dicho por el Presidente de la República de que seguramente en la investigación que se realice no se encontrará ningún delito. "es una burla a la ley", apuntó.

Téllez, recordó que en el sexenio de Vicente Fox se conformó una comisión investigadora en el Congreso de la Unión para investigar los negocios de los hijos de Martha Sahagún de Fox.

"Algunos que eran diputados y que hoy son senadores de Morena promovieron y apoyaron aquella comisión, espero que sean congruentes y hoy respalden esta comisión", agregó.

Julen Rementería, a nombre de la bancada del PAN, respaldó la propuesta y recordó que también se presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen un presunto tráfico de influencias y otros delitos en este caso de la mansión que se prestó al hijo del Presidente de la República.

Respaldará PRI en Senado comisión

La bancada del PRI en el Senado respaldará la creación de una comisión especial que investigue el posible conflicto de interés, tráfico de influencias, cohecho y otros presuntos delitos por la adjudicación de contratos a la empresa petrolera Baker Hughes ello derivado del préstamo de una residencia en Houston, Texas a la familia José Ramón López Beltrán, hijo del presiente López Obrador.

El senador del PRI, Mario Zamora Gastélum, dijo a EL UNIVERSAL "extrañamos a López Obrador como opositor. Qué no estuviera diciendo y haciendo si hubieran encontrado una casa así a un hijo de un funcionario de oposición en otros sexenios. Tenemos que ser transparentes no sólo en los dichos, también en los hechos".

"No queremos prejuzgar y la menor manera de no prejuzgar es que se transparente este caso. Al parecer está demostrado por los documentos que se han exhibido que a esta empresa petrolera se le entregaron contratos de millones de dólares en esta administración a la que está vinculada José Ramón López, hijo del Presidente de la República", apuntó.

Indicó que se deben evitar las suspicacias por lo que es necesario que el Gobierno de la Cuarta Transformación transparente este caso.

Cuestionado sobre si es un caso similar al llamado Casablanca que involucró a la entonces primera dama, Angélica Rivera, dijo que "cada caso tiene su particularidad, pero si me acuerdo y puede ser cuestionado o no, pero en su momento la esposa del presidente Enrique Peña salió y dio la cara, dio una explicación y aquí ni siquiera eso".

El senador por Sinaloa insistió en que la bancada del PRI, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, está dispuesta a apoyar y formar parte de la comisión especial que investigue a la empresa petrolera vinculada con la familia presidencial.

"Creo que se debe hacer, pero ojalá que sea la voluntad propia del gobierno federal, sobre todo el presidente López Obrador, quien ha sido un crítico de la corrupción y de la honestidad valiente, que transparente este caso con hechos y no sólo con dichos", concluyó.