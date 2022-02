Pienso que voy a terminar mi mandato hasta el 2024: AMLO

HERMOSILLO, Son., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- A dos meses de que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que terminará su mandato hasta septiembre de 2024, pero señaló que esto dependerá de lo que diga la naturaleza, el creador, pero sobre todo, indicó, el pueblo.

"Dependiendo lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema, bueno también sobre todo lo que diga el pueblo pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24".

El pasado 4 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de la emisión de la convocatoria de la consulta de revocación de mandato y hasta el próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental.

El órgano electoral señaló que las personas servidoras públicas de cualquier nivel de gobierno, y de los tres poderes "deben guardar un cuidado reforzado en sus manifestaciones, para no incidir en la decisión de la ciudadanía frente al proceso participativo, que es equiparable a un proceso electoral en cuanto a las obligaciones y limitaciones a las autoridades".

Este sábado al supervisar los avances de la construcción del Estadio "Héctor Espino", el titular del Ejecutivo federal señaló que se busca dejar "blindado" el programa de escuelas administradas por la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis) para que "no sea flor de un sexenio" sino que sea algo permanente.

En este sentido, indicó que se está "explotando" la posibilidad de que los bienes que adquirió la federación, como este estadio en donde habrá una escuela para la práctica de béisbol, pasen al gobierno de Sonora, y lo cual comparó con un "toque-bola".

Destacó que su gobierno está trabajando de manera coordinada con el gobernador Alfonso Durazo (Morena), a quien llamó "nuestro aliado, nuestro compañero".

"Cómo dejamos blindado el programa, cómo lo dejamos protegido para que no sea flor de un sexenio sino que sea algo constante permanente. Entonces hay condiciones favorables para desarrollar este plan. Aquí tenemos muchísimas ventajas, aquí en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo es nuestro aliado, nuestro compañero, estamos trabajando de manera coordinada y por eso estamos explorando la posibilidad que los bienes que adquirió la federación al estado de Sonora, lo que se invirtió se regresen a Sonora.

"Jorge (Mendoza, titular de Banobras) y el secretario de Hacienda, es como dejarles la bola en la mano, es un toque bola. A ver qué van a hacer, un toque bola por toda la... Pero ellos van a buscar la manera para que se regrese el estadio al gobierno del estado".

Al tomar la palabra, el gobernador Alfonso Durazo (Morena) agradeció al presidente López Obrador el que el gobierno federal haya recuperado este estadio de la especulación inmobiliaria para que la "juventud tenga mayores oportunidades para practicar beisbol y que está relacionado con la reconstrucción del tejido social".