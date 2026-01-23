logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pierde la vida mujer atacada a balazos

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Pierde la vida mujer atacada a balazos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atacada a balazos mientras conducía una camioneta blanca de traslado, la cual terminó impactada contra un muro de contención en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 22 de enero de 2026, sobre Eje 8 Sur (Calzada Ermita Iztapalapa), a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Zaragoza, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, antes de subir al Puente de la Concordia se escucharon disparos y, a la distancia, se observaron orificios de bala en los cristales de una camioneta tipo Urban, color blanco y cerrada, la cual presuntamente era utilizada para traslado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y localizaron la unidad impactada contra un muro de contención, con visibles daños por impactos de arma de fuego en la carrocería y los vidrios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al interior del vehículo fue hallada una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien presentaba múltiples manchas hemáticas en diversas partes del cuerpo. Paramédicos de Protección Civil y del SAMU-CRUM acudieron al lugar y, tras valorarla, confirmaron la ausencia de signos vitales por disparos de arma de fuego.

Tras confirmar el fallecimiento, policías acordonaron la zona, cubrieron el cuerpo con una sábana y notificaron a la Coordinación Territorial correspondiente, mientras se restringía la circulación vehicular en el punto.

Posteriormente, se dio aviso a Servicios Periciales, cuyo personal se presentó para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al anfiteatro para la necropsia de ley.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y no se cuenta con información sobre los probables responsables. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación por homicidio doloso.

Como parte de las indagatorias, autoridades capitalinas ya realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nueva Corte compra camionetas blindadas tipo Jeep
    Nueva Corte compra camionetas blindadas tipo Jeep

    Nueva Corte compra camionetas blindadas tipo Jeep

    SLP

    El Universal

    La renovación de la flotilla vehicular de la SCJN se llevó a cabo conforme a normatividad interna para mantener la seguridad de los ministros.

    Detención de El Botox desencadena bloqueos en carreteras de Apatzingán
    Detención de El Botox desencadena bloqueos en carreteras de Apatzingán

    Detención de 'El Botox' desencadena bloqueos en carreteras de Apatzingán

    SLP

    El Universal

    Bloqueos viales en Michoacán luego de la detención de 'El Botox' en Apatzingán, generando caos en la región

    Gabinete de Sheinbaum se reunirá con Senado de Morena en febrero
    Gabinete de Sheinbaum se reunirá con Senado de Morena en febrero

    Gabinete de Sheinbaum se reunirá con Senado de Morena en febrero

    SLP

    El Universal

    Secretarios del Gabinete de Sheinbaum sostendrán encuentros con senadores de Morena para tratar temas como reforma laboral y bienestar animal en febrero.

    Eliminan credencial de elector como requisito obligatorio para votar
    Eliminan credencial de elector como requisito obligatorio para votar

    Eliminan credencial de elector como requisito obligatorio para votar

    SLP

    PULSO

    La Sala Xalapa del TEPJF emite histórica sentencia sobre el requisito de la credencial de elector para votar