Pierden dinero al cambiar de Afore 117 mil personas

A-AA+

En septiembre pasado, 117 mil trabajadores hicieron efectiva la pérdida de su ahorro al cambiarse de administradora en el momento más complicado de minusvalías que viven las Afore, siendo el peor mes del año, con caída en rendimientos de más de 200 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Consar, de enero a septiembre de 2022 poco más de 2.5 millones de trabajadores se han movido de Afore, lo que ha mermado sus recursos para el retiro, pese a que la autoridad ha alertado de no realizar el cambio en estos momentos, ya que este paso convierte la minusvalía en una pérdida real en los recursos acumulados en la cuenta de Afore.

La cifra de traspasos acumulada en nueve meses en el presente año es menor a los 2.8 millones de trabajadores que se cambiaron de administradora en el mismo lapso de 2021, de acuerdo con datos del regulador. De hecho, sólo en septiembre pasado se presentó una reducción de 55.4% respecto al mismo mes del año pasado del número de trabajadores que se cambiaron de Afore.

Por administradora, Azteca fue la que más cedió traspasos, con un total de 31 mil 420, seguida de Coppel, con 30 mil 162, y XXI Banorte, con 11 mil 162.

En tanto, la Afore que más recibió cuentas fue Coppel, con 31 mil 976 movimientos, seguida por Afore Azteca, con 24 mil 458, y CitiBanamex, con 21 mil 888 trabajadores.

De acuerdo con la Consar, para detener el cambio de Afores que prevalece como una actividad que sólo busca captar cuentas a pesar de que el movimiento puede ser perjudicial para el trabajador, desde este año se busca la creación del asesor previsional, que sustituirá al promotor con un perfil más especializado, con el objetivo de informar y orientar a los trabajadores sobre su cuenta de Afore.

Dicho cambio se encuentra en proceso de aplicación y actualmente se realiza una capacitación y evaluación para certificar esta figura entre el personal de las Afore.

"Muchos van a ser las mismas personas, por eso la responsabilidad de la Consar es de supervisión, para garantizar que hay una actitud distinta, un cumplimiento de la normatividad, donde está el interés de los cuentahabientes en el centro del sistema", dijo el presidente de la Consar, Iván Pliego.

El funcionario recordó que hay actividades comerciales por parte de las Afore que perjudican al trabajador, ya que los actuales promotores son incentivados para que sólo cumplan con una cuota de traspasos.

"Se ha hecho la capacitación, se está haciendo la evaluación y eventualmente tendremos la certificación de los futuros asesores previsionales, para que desarrollen un trabajo distinto de orientación información y acompañamiento", dijo.

"Que ya no tengan ese incentivo perverso de que les pagan por traspaso. Cuando las Afore pagan 4 mil pesos a una persona y lo mandan a la calle a conseguir todo lo que pueda, hay un incentivo perverso para no hacer las cosas bien".

Pliego resaltó que es uno de los cambios operativos más importantes que se aplicará a las Afore, con el fin de terminar con malas prácticas comerciales.

"Sabemos de muchas malas prácticas de colusiones, de desorientación y de mentiras que han dicho a millones de trabajadores por años, décadas que se fueron acumulando", dijo.