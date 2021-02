Pipa de gas se incendia en inmediaciones del Mercado de Jamaica

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el incendio que se registró tras la explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Mercado Jamaica, ya fue controlado y no hubo decesos, solo ocho heridos leves que no tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Detalló que el nombre de la empresa dueña de la pipa es Gas Flamamex y comentó que ya se busca una mesa de trabajo con autoridades federales y locales para la regulación y medidas de protección civil de pipas de este tipo.

"Decirles que le he dado instrucciones a Miriam y hable ahora con la coordinadora de Protección Civil del gobierno de México, es parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de México que coordina la licenciada Rosa Isela, hablé con Laura que es la coordinadora para que se instale una mesa de trabajo, estamos localizando a la secretaría energía Pemex y la comisión reguladora de energía, que es quién regula el gas LP", comentó la mandataria.

Sheinbaum Pardo, comentó que también se está buscando a Profeco para que participe dentro de esta mesa de trabajo.