Nacional

Piratería decomisada sigue en bodega

Por El Universal

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Piratería decomisada sigue en bodega

Ciudad de México.- A 14 meses de que el gobierno federal arrancó los Operativos Limpieza contra la piratería, 96.8% de los productos decomisados continúan sin procesarse, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El organismo, que depende de la Secretaría de Economía, reporta el aseguramiento de mercancías por valor de 934 millones 984 mil pesos tras realizar 20 operativos en 11 entidades de noviembre de 2024 a diciembre de 2025.

Del total decomisado, sólo se destruyó ropa y calzado por 411 mil pesos (0.1%) que se obtuvo en un operativo en Nuevo León.

Las mercancías se devolvieron ya que la empresa afectada no siguió los procedimientos administrativos, la cual tiene 20 días para solicitar la infracción o, de lo contrario, se levanta el aseguramiento. En el caso de los procedimientos a petición de parte, si el actor no solicita la infracción, también se regresan los productos.

Los restantes 905 millones 399 mil pesos (96.8%) corresponden a productos que se encuentran en las bodegas del IMPI, bajo resguardo de la parte actora, o los asuntos siguen sin iniciarse ante el instituto, cuyo director, Santiago Nieto, indicó que la legislación debe ajustarse para destruir más rápidamente la mercancía asegurada.

Nieto comentó que trabaja en un proyecto con el DIF para llevar a cabo donaciones de ropa y juguetes a niños de casas hogar, pero únicamente si las marcas afectadas deciden donar los artículos.

Entre las marcas que pagan por la destrucción de mercancía pirata se encuentran Nike, Adidas, Lego, la UANL y su club Tigres, así como empresas farmacéuticas, tabacaleras y tequileras.

