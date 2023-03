PJF condena quema de figura de cartón de ministra Norma Piña en mitin

A-AA+

El Poder Judicial Federal (PJF) lamentó las manifestaciones de violencia y odio donde simpatizantes de Morena quemaron una figura de cartón alusiva a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado con motivo del aniversario 85 de la Expropiación Petrolera que se efectuó en el zócalo capitalino.

"Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos|", señaló el Consejo de la Judicatura Federal.

Resaltó que la violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho. |"No más acciones de odio. No más violencia de género. México nos demanda más|".