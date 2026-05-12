Plagiarios asesinan a su víctima en Culiacán

Ciudad de México.- Una persona víctima de secuestro fue asesinada por sus captores en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando policías intentaban el rescate, y en el enfrentamiento uno de los secuestradores fue abatido por los agentes.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó este lunes que recibió un reporte del secuestro de una persona en la comunidad de Aguaruto, colindante con la ciudad de Culiacán, y ante ello, varios agentes desplegaron un operativo de búsqueda.

Ante la persecución de la Policía, señaló la nota, "la presunta persona privada de la libertad fue asesinada por sus captores", mientras que "un agresor fue abatido, otro fue capturado y los agentes buscan a otro presunto secuestrador".

Según versiones preliminares, la persona secuestrada fue víctima de un presunto ´levantón´ y asesinada por los secuestradores durante la persecución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El operativo participaron agentes del Ejército mexicano, policía estatal y municipal, quienes ubicaron a los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca del Centro Penitenciario de Aguaruto.