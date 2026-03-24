Plan B busca revocación de mandato y ahorro público

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La

insistió en que "lo importante del

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es", después de que en else estancara este planteamiento a la reforma electoral.En sude este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció cómo avanzó este tema en la Cámara Alta donde seAl insistir en que elbuscaparticularmente para funcionarios públicos, la mandataria federal resaltó que el ahorro iría para obras en-----Sheinbaum habla sobre laRecordó que en else propuso que lapueda no solo ser en elde gobierno, sino en el"Pusimos que lapueda no solo ser en elde gobierno sino elde gobierno, concurrente con ladel sexenio, donde se eligen diputados, gobernadores,municipales."Puede ser, nadie dice: ´queremos que sea´. Lo que decimos es que se abra en la Constitución la posibilidad de que sea, en nuestro caso, en el 27 o en el 28 y eso es a. ¿Qué quiere decir? Que todos lostienen que someterse a(...)"."Si todos están de acuerdo en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la; luego están de acuerdo con una parte y con otra no. La gente también sancionará esa parte", dijo.Recalcó que un consejero o una consejera del INE no tienen por qué ganar más que la, además reiteró que no debe haber tantos regidores."Losno tienen por qué tener unque quite recursos a. No debe ser", declaró."Seguimos insistiendo en que, porque al disminuir lo que recibe un, ese dinero se va directo a la gente porque son de los", añadió la