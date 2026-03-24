Plan B busca revocación de mandato y ahorro público
Propuesta incluye revocación de mandato en tercer año y reducción de salarios excesivos en funcionarios.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- LapresidentaClaudia Sheinbaum Pardo insistió en que "lo importante del
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Plan B es disminuir privilegios", después de que en el Senado se estancara este planteamiento a la reforma electoral.
En su conferencia mañanera de este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció cómo avanzó este tema en la Cámara Alta donde se retrasó la discusión.
Al insistir en que el Plan B busca erradicar privilegios particularmente para funcionarios públicos, la mandataria federal resaltó que el ahorro iría para obras en municipios y estados.
-----Sheinbaum habla sobre la revocación de mandato
Recordó que en el Plan B se propuso que la revocación de mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno, sino en el tercer año.
"Pusimos que la revocación de mandato pueda no solo ser en el cuarto año de gobierno sino el tercer año de gobierno, concurrente con la votación de mitad del sexenio, donde se eligen diputados, gobernadores, presidentes municipales.
"Puede ser, nadie dice: ´queremos que sea´. Lo que decimos es que se abra en la Constitución la posibilidad de que sea, en nuestro caso, en el 27 o en el 28 y eso es a solicitud de la gente. ¿Qué quiere decir? Que todos los presidentes tienen que someterse a revocación de mandato (...)".
"Si todos están de acuerdo en las dos cosas, pues ya vamos a ver en la votación; luego están de acuerdo con una parte y con otra no. La gente también sancionará esa parte", dijo.
Recalcó que un consejero o una consejera del INE no tienen por qué ganar más que la Presidenta, además reiteró que no debe haber tantos regidores.
"Los diputados locales no tienen por qué tener un presupuesto excesivo que quite recursos a municipios y estados. No debe ser", declaró.
"Seguimos insistiendo en que disminuyan privilegios, porque al disminuir lo que recibe un servidor público, ese dinero se va directo a la gente porque son de los impuestos", añadió la Presidenta.
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