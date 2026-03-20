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Sheinbaum pide al PT ponerse de acuerdo sobre apoyo al Plan B

La presidenta confía en que ese partido apoye la reforma electoral

Por El Universal

Marzo 20, 2026 11:40 a.m.
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Claudia Sheinbaum/Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum/Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Partido del Trabajo (PT) se tiene que poner de acuerdo, luego de que el diputado petista, Reginaldo Sandoval, expresó que hay desacuerdos con el Plan B de la reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de marzo en Ciudad Militar, Sheinbaum Pardo confió en que el Partido del Trabajo va a apoyar el Plan B, e indicó que se va a fortalecer la parte de igualdad para las mujeres.

"Creo que hace un día o dos días, la senadora Geovanna Bañuelos del PT también dijo que estaba de acuerdo, entonces se tiene que poner de acuerdo el PT si va a apoyar o no va a apoyar, pero ya depende de ellos.

"Creemos que sí van a apoyar, pero vamos a ver al final cuál es su posicionamiento", dijo la Mandataria federal.

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Sheinbaum mencionó que se reforzará la parte de equidad para las mujeres, después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció una omisión en este tema del Plan B.

Indicó que la senadora Malú Micher trabaja en una propuesta para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos electorales y en representación popular: "Va a haber esa inclusión en la propuesta".

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