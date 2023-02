Plan B de AMLO se publica este lunes en Diario Oficial, asegura Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que mañana se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas en materia electoral, el llamado Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

"Ahora empieza, ya nacida oficialmente, y con su publicación entrará en vigor; se va a publicar, tengo conocimiento, a partir del día lunes, las reformas en materia electoral", comentó en conferencia de prensa, realizada en Puebla.

Indicó que ha revisado 12 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que no están relacionados con las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador.

"Los 12, tuve la oportunidad de revisarlos, no tienen nada que ver con la reforma electoral. Una de ellas, incluso, fue una reserva que llegó después, que se refiere a la Ley de Comunicación Social que establecía porcentajes muy pequeños que pueden destinar los estados y municipios para contratar publicidad para promover las acciones de los gobiernos", detalló.

En ese sentido, dijo que esta semana, su bancada presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar dicha legislación, y establecer ese mecanismo que no fue incluido en el Plan B.

Y dijo que no se eliminan los módulos donde se tramitan las credenciales de elector, sin embargo, la reforma sí establece la eliminación de 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, lo que impacta negativamente en su desarrollo.

"Presentaron recursos que tenían que ver con la reforma constitucional que no se realizó. Impugnaban que se iban a quitar los módulos para la reposición y trámite de la credencial de elector con fotografía. Falso, los módulos van a permanecer", dijo.

Manifestantes por el INE tiñen Zócalo de rosa y blanco. Este domingo, el Zócalo capitalino se tiñó de rosa y blanco por la concentración en defensa del voto, puesto que los manifestantes vistieron playeras de estos colores durante una jornada calurosa.

Un hecho comentado en redes sociales fue la aparición de carteles y una mega lona con la imagen del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, así como del Partido Acción Nacional (PAN) los cuales llevaban los hashtags #CalderónSíSabía y #GarcíaLunaNoSeToca.

Sin embargo, varios asistentes a la movilización subieron al edificio de donde colgaba la lona, donde desde las ventanas la cortaron y retiraron, entre gritos de "que la quiten".