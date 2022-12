Plan B de reforma electoral "es un berrinche y una venganza": Anaya

A-AA+

El excandidato Presidencial, Ricardo Anaya aseguró que el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia electoral, "en un berrinche y una venganza".

"La iniciativa que mandó López Obrador y que aprobaron como borregos los de Morena sin siquiera leerla... está hecha con el hígado, y que lo que busca es simplemente debilitar al INE. Son 307 páginas llenas de errores, de contradicciones, pero con un objetivo clarísimo: dejar al INE lo más débil, lastimado y sin recursos. Le quitan por ejemplo la facultad de imponer sanciones, para que la gente de Morena pueda violar la ley sin que el INE pueda poner orden. Las 307 páginas son un berrinche y una venganza porque no pudieron cambiar la Constitución", declaró en su video semanal.

El líder panista afirmó que no todo está perdido, pues inclusive si pasara en el Senado, "yo tengo esperanza en que no se van a salir con la suya".

"Porque como esas 307 páginas violan abiertamente la Constitución, pues van a ser impugnadas y va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga la última palabra. Y yo quiero creer que, a diferencia de lo que hace Morena, la Suprema Corte decidirá con apego a la ley y para beneficio de todos", puntualizó.

Ricardo Anaya advirtió que la idea de que "López Obrador es el presidente más popular de la historia es una gran mentira. Es la gran mentira del gobierno".

Asimismo contrastó los números del actual presidente con los de Zedillo, Fox y Calderón, "que demuestran que su aprobación es similar a la de los expresidentes mencionados, y además, su desaprobación es mayor".

"Lo que pasa, es que López Obrador es su propio mito. O sea él mismo se ha encargado de construir una imagen falsa de líder invencible. Porque quiere hacerte creer que no hay manera de ganarles, para que nos desanimemos, para que dejemos de luchar. Pero eso nunca va a pasar". Hay que decirlo claro: ni López Obrador ni sus corcholatas ni Morena son invencibles", aseveró.

Y cuestionó: "si de veras fueran invencibles, ¿tú crees que estarían tratando de cambiar al árbitro a la mitad del partido? ¿Sabes por qué esa obsesión de López Obrador por eliminar al INE? Porque tienen miedo de perder. Porque saben que les podemos ganar".

Al final del video, Anaya hizo un llamado "a permanecer alertas, a levantar la voz, no permitir el atropello, a seguir defendiendo al INE y a nuestra democracia. Mientras logremos que el árbitro, el INE, siga siendo imparcial, no tengan duda, más temprano que tarde les vamos a ganar y le va a ir muy bien a México".