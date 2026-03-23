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Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado

Los líderes políticos reconocen que el dictamen del plan B se discutirá más adelante por falta de acuerdos.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 05:27 p.m.
A
Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Tras una nueva reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la dirigencia del Partido del Trabajo, se mantiene el desacuerdo entorno al Plan B de la reforma electoral.

Senado enfrenta estancamiento en plan B reforma electoral

"El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando", comentó el líder del PT, Alberto Anaya, al salir del encuentro.

Senado mantiene desacuerdo en reforma electoral: Alberto Anaya destaca fecha de revocación

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En tanto, el senador Mier Velazco reconoció que ante la falta de consenso, el dictamen del Plan B podría discutirse en el pleno hasta la semana de Pascua, "a más tardar".

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