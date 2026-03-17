Plan B de Sheinbaum busca reducir privilegios en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Al

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de la reforma electoral, la presidentaaseguró que se ponen límites.En sude este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que los diputados de partidos aliados, Verde y del Trabajo, así como Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, se opusieron a reducir sus montos."No es secreto. Una buena parte de los diputados del Partido Verde y del PT, y los diputados del MC, y los diputados del PRI, y los diputados del PAN se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos."O a que los, es decir, lade los partidos, fuera electa de manera directa; eso es público y notorio", señaló.Reiteró que con else busca seguir con la disminución de privilegios: "Se ponen límites a lo que pueda percibir el presidente de un partido político porque hoy no hay límites, y son[...]".Mencionó que también se ponen límites a los beneficios que puedan tener los funcionarios: "Se le ponen límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral; se ponen límites a los que son de losy la Sala Superior del Tribunal de Justicia federal, electoral y algunos otros límites".