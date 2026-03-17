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Plan B de Sheinbaum busca reducir privilegios en reforma electoral

Diputados de varios partidos se opusieron a reducir montos y cambiar la representación proporcional.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 01:21 p.m.
A
Plan B de Sheinbaum busca reducir privilegios en reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Al

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su Plan B

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de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se ponen límites.
En su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que los diputados de partidos aliados, Verde y del Trabajo, así como Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, se opusieron a reducir sus montos.
"No es secreto. Una buena parte de los diputados del Partido Verde y del PT, y los diputados del MC, y los diputados del PRI, y los diputados del PAN se negaron a que se redujeran los montos de los partidos políticos.
"O a que los plurinominales, es decir, la representación proporcional de los partidos, fuera electa de manera directa; eso es público y notorio", señaló.
Reiteró que con el Plan B se busca seguir con la disminución de privilegios: "Se ponen límites a lo que pueda percibir el presidente de un partido político porque hoy no hay límites, y son funcionarios públicos [...]".
Mencionó que también se ponen límites a los beneficios que puedan tener los funcionarios: "Se le ponen límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral; se ponen límites a los que son de los Tribunales estatales y la Sala Superior del Tribunal de Justicia federal, electoral y algunos otros límites".

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