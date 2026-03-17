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Sheinbaum enviará el "plan B" al Senado

El plan B contempla cambios en presupuesto para fortalecer obra pública en municipios y estados.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 09:23 a.m.
A
Sheinbaum enviará el plan B al Senado

Después de haber sido desechada su reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy enviará su "Plan B", con el que están de acuerdo los partidos aliados, Morena y Partido Verde.

En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el "Plan B" tiene que ver con "la reorientación del presupuesto" en los Congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública.

Este martes, la Presidenta anunció que sería enviada a la Cámara de Senadores, para su discusión.

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