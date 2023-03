Plan B no pasará la prueba de los tribunales, asegura Córdova

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL). - Al confirmar que en los próximos días el Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una controversia constitucional contra el Plan B de la reforma electoral, su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que esas modificaciones a la ley no pasarán la prueba ante los tribunales.

En un video publicado en redes sociales, el presidente del INE calificó esta reforma electoral de arbitraria, antidemocrática y violatoria de la autonomía del árbitro electoral, producto de un proceso legislativo desaseado.

Subrayó que el cese inmediato ordenado por el Plan B, del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, a quien calificó como un funcionario ejemplar a quien el instituto y la democracia mexicana "le deben mucho", evidencia, entre muchas otras irregularidades, la vulneración a la autonomía del INE.

Más allá de eso, denunció que se pone en riesgo la confiabilidad de los futuros procesos electorales y miles de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa.

"El INE siempre ha respetado y respetará el estado de derecho, la legalidad, la división de poderes y las normas, aunque sean regresivas e inconstitucionales. Por ello, ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer, en tanto las instancias judiciales correspondientes no la declaran inconstitucional", apuntó.

Al mismo tiempo, enfatizó, el Instituto comenzó a emprender acciones legales para combatir esta reforma regresiva.

"Desde el momento de la publicación de estas reformas, el INE inició la batalla jurídica en defensa de la institución, del sistema electoral general, de los derechos laborales de nuestro personal y en general de la democracia, comenzando con un juicio electoral en contra de la destitución del secretario ejecutivo, que no puede ser removido por una mayoría legislativa que vulnere la autonomía constitucional del INE.

"Además, en los próximos días promoveremos una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si son constitucionales o no, tanto el contenido de la reforma como la manera en que se desarrolló ese desaseado proceso legislativo.

"En lo personal, tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no subsistirá la prueba a la que será sometida ante los tribunales de la república. Confío en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país. Es el tiempo de la Corte y estoy seguro de que las ministras y los ministros actuarán con responsabilidad e independencia, como los auténticos guardianes de la Constitución que están llamados a ser", remarcó.

Lorenzo Córdova afirmó que la defensa de la democracia seguirá siendo la prioridad en las semanas por venir, "independientemente de las descalificaciones y actos de intimidación que lamentablemente se emprenden desde las más altas esferas del poder".

Por ello, invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta al proceso judicial en torno al Plan B, "pues eso determinará cuáles serán las reglas que normarán los procesos electorales en el futuro en nuestro país".

Indicó estar seguro de que los mexicanos seguiremos contando en el INE por mucho tiempo más.