"Plan B" para reforma electoral limitará presupuesto de INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer que su plan B reforma electoral no puede ir en contra de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este se limitará cambios legales a ley secundaria para "apretar" el presupuesto del INE y evitar la compra de votos.

"Hay dos cosas que son importantes, una que si se puede reducir el presupuesto sin violar la Constitución y otra evitar la compra de votos".

-¿Se va a ahorcar el presupuesto del INE?, se le preguntó.

-"No, no, no, se decía antes el Creador aprieta, pero no ahorca… si se puede reducir presupuesto para que no haya duplicidades y algo muy importante evitar la compra del voto, porque éstos (sus adversarios) tiene bastantes billuyos".

Puso como ejemplo el caso de la compra de votos el uso de los monederos electrónicos, que ya no va a servir porque ya se estableció en la constitución como delito grave el fraude electoral.

El presidente López Obrador llamó a todos los ciudadanos a defender la democracia y que se siga defendiendo la reforma constitucional para que quede constancia que los partidos de oposición la rechazan están actuando de manera antidemocrática.

"No hay argumentos para decir, que el gobierno quiere controlar las elecciones o que es para reelegirme. Imagínense Fox diciendo que si yo aparezco en boleta, ´yo lo voy a enfrentar´, uy que miedo, pero además la mala fe y el desconocimiento, para no decir ignorancia cómo no va a saber que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección, es de mala fe".

El presidente López Obrador insistió en si los oligarcas vuelven a convocar a una marcha con políticos corruptos o aspirantes a fifís que sea del silencio para que no hablen porque cuando lo hacen sacan el cobre.