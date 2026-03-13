"Plan B sería una revancha política"

Ciudad de México.- Exconsejeros electorales, expertos y politólogos afirmaron que el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca ser una revancha política ante la derrota de su reforma electoral, pero advirtieron que contiene elementos peligrosos para el país, ya que permitirá a la Titular del Ejecutivo federal estar en las boletas y en campaña en 2027, así como usar las consultas populares para manipular a la población.

El expresidente del IFE y de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, expuso que buscar que la fecha de la revocación de mandato coincida con las elecciones intermedias de 2027, en las que se elegirán 17 gubernaturas y congresos locales, se renuevan la Cámara de Diputados y mil ayuntamientos, puede distorsionar el resultado en favor de Morena porque la Presidenta estará en campaña.

Le dará toda la justificación para hacer campaña a favor de ella misma, y obviamente de los candidatos de Morena. Será usar la revocación como propaganda política y eso es peligroso", dijo.

Por su parte, Arlene Ramírez Uresti, analista política, coincidió en que el plan B busca revivir la fallida reforma electoral y meter a la contienda —con todos los riesgos que ello implica para la democracia y la seguridad— a la presidenta Sheinbaum, quien estaría en campaña en favor de Morena en las intermedias.

Comentó que el plan B es una respuesta desesperada de la Presidenta, en un momento de ruptura de su movimiento, y hace alusión al tema obradorista de querer rebasar a las instituciones y los procesos democráticos, ya que la reforma electoral no pudo disminuir al Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora se buscará sustituir por las consultas populares, lo cual es muy riesgoso porque se usará para manipular los resultados.

Alberto Aziz Nassif, analista político, dijo que el plan B es una reforma administrativa en la que se va a tratar de recortar recursos en los congresos locales, municipios y gobiernos de los estados.

Sin embargo, habrá que ver "la letra pequeña de este plan y ver si no se meten otra vez a parte electoral por la puerta trasera, ante el rechazo de las reformas constitucionales".