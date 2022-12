Plan B tiene otros errores y se regresará a San Lázaro, informa Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no sólo son dos o tres los yerros que presenta el plan B en materia electoral que aprobó la Cámara de Diputados, "tiene más errores constitucionales".

En entrevista en San Luis Potosí en el marco del informe del senador Eli Cervantes, dijo que se corregirán los errores y el proyecto se devolverá a San Lázaro.

Comentó que está terminando una serie de documentos donde los enumera y que compartirá, por cortesía, a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, pero sobre todo, a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos encargadas en la Cámara Alta de la dictaminación.

El también presidente de la Junta de Coordinación, dijo que el Senado actuará con responsabilidad y corregirá las erratas que presenta el plan B.

En ese sentido, subrayó que el hecho de que el Senado no aprobara la propuesta en fast track puso en relieve estas inconsistencias, las cuales tienen la obligación de corregir.

Consideró como delicado que en la Cámara de Diputados se obviaron trámites a la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el contenido que se publicó en la Gaceta Parlamentaria fuera distinto a lo que se votó. "Eso es muy delicado, porque vulnera el procedimiento legislativo".

"Vamos a regresarles la minuta a la Cámara de Diputados con correcciones y ya serán ellos lo que decidan si se allanan o insisten en su dictamen", apuntó Monreal.

Expuso que él prefiere el consenso y por eso está intentando corregir las omisiones o errores que se plasmaron en leyes ordinarias que son motivo de reformas constitucionales.

Dijo que tiene confianza en que lo que se apruebe en el Senado y en su caso ratifique la Cámara de Diputados, no se judicialice.

"Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se logre una ley o leyes lo más aseadas y lo más escrupulosas observantes de la Constitución".

Cualquier reforma electoral, enfatizó el legislador, debe tener legitimidad social.