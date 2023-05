Plan C, solo un sueño de López Obrador, afirma Santiago Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- "Soñar no cuesta nada", manifestó Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, al referirse al Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, consistente en que Morena y sus aliados obtengan en las elecciones federales de 2024 la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el legislador panista hizo alusión a la encuesta que presentó el mandatario donde tiene un 80 por ciento de aprobación y recordó que en 2021 también presumía sus encuestas, pero la oposición le arrebató más de la mitad de las alcaldías, incluida la Cuauhtémoc, donde reside López Obrador.

"Comprendo que el presidente esté soñando porque no está en contacto con la realidad y además porque soñar no cuesta. Nada más le quiero recordar al presidente que todas las mañanas el piso que está ocupando en Palacio Nacional está dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Va por México.

"Sus encuestas, ¿qué le decían antes de la elección del 21?, lo mismo que están diciendo y les quitamos su corazón, que fue el corazón de la Ciudad de México. La zona metropolitana, puede irse cualquiera de ustedes de Tlalpan a Toluca, en puro territorio Va por México. Esto no lo decían las encuestas, pero tampoco decían que les íbamos a quitar la mayoría en el Congreso del Estado de México. Ya veremos, el 4 de junio empezaremos la reconstrucción del país con el triunfo del Estado de México y el triunfo de Coahuila", expresó.

Por otra parte, Creel Miranda salió en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia por los ataques que han recibido tras invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Dijo que las descalificaciones hay que tomarlas de quien viene.

"Intentan manchar, pero son como el lodo, son manchas que no quedan, calificativos que no quedan, insultos que no merecen", aseguró.

El presidente de la Cámara de Diputados descartó que los ataques al máximo tribunal del país ponga a los ministros que votaron contra el Plan B en riesgo de sufrir agresiones físicas, porque "son puros fuegos de artificios que quieren espantar con el petate del muerto".