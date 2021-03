Plantea Lilly Téllez frenar a candidatos que estén sujetos a investigación por delitos sexuales

En medio de las acusaciones que tiene Félix Salgado Macedonio por abuso sexual, su excompañera de bancada por Morena en el Senado, Lilly Téllez, anunció que presentará una iniciativa para que los candidatos a un cargo de elección popular no estén sujetos a investigación por delitos sexuales como hostigamiento, acoso, abuso, estupro o violación.

"No dejemos que sean los partidos políticos los que decidan, si postulan a un ciudadano, a un cargo de elección popular que tiene alguna denuncia por la probable comisión de un delito sexual y por tanto, que se encuentra sujeto a investigación.

"El mensaje debe ser claro: si alguien desea ejercer un cargo público está doblemente obligado a conducirse en el marco de la legalidad y de la civilidad como parte de la convivencia armónica que debe regir en toda sociedad", refiere Téllez en su iniciativa.

La senadora Téllez propone, en primer lugar, adicionar dos fracciones a los artículos 55 y 82 de la Constitución Federal, respectivamente, que son los que establecen los requisitos para ser diputado federal y senador de la República, así como para ser presidente de México.

De acuerdo con la senadora de Acción Nacional, de todos los requisitos constitucionales para ser candidato a un cargo público, hay una exigencia que actualmente no se encuentra contemplada y que la sociedad mexicana reclama: "garantizar que los candidatos a cargos de elección popular cuenten con una solvencia ética, cívica y moral y sobre todo que las acciones que han realizado en su vida, de ninguna manera hayan atentado contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, muy particularmente en contra de menores de edad y mujeres al ser quienes históricamente se encuentran en un mayor riesgo de vulnerabilidad frente a los hombres".

"Por tanto, si bien es cierto que, en términos generales, la ciudadanía puede presuponer que los ciudadanos que aspiran a un cargo público de elección popular son buenas personas o al menos, son honorables, podemos contribuir a garantizar que no podrán ser candidatos quienes se encuentren sujetos a una investigación por la probable comisión de algún delito en materia sexual como el hostigamiento, acoso o abuso sexual, estupro o violación al ser esas conductas antijurídicas las que vulneran la libertad sexual de las personas que cuenten o no con la capacidad de ejercerla, así como su libre autodeterminación y desarrollo psicosexual, su libre albedrío y su dignidad humana que es la base de los derechos humanos", agrega Téllez.

La legisladora sonorense indicó en su iniciativa que al proponer el establecimiento de este requisito, no se pretende vulnerar el derecho al voto pasivo de los ciudadanos, como parte del ejercicio de los derechos político-electorales y "al contrario, se trata de garantizar que su ejercicio no se encuentre viciado con conductas inadmisibles en una sociedad democrática que vive en un Estado Constitucional y de Derecho.

"Con ello también se fortalecería y se enaltecería el servicio público", agregó.