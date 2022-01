Plantea México en ONU necesidad de nueva estrategia de vacunación

En el marco de sesión de Asamblea General de la ONU, el representante mexicano, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que al entrar al tercer año de lo que es la pandemia por el Covid-19, no se ha logrado el acceso universal de las vacunas, hecho que representa el mayor desafío.

"Iniciativas como el Acelerador de Herramientas contra Covid (Act) y el mecanismo Covax, se quedaron muy lejos del objetivo de proporcionar 2 millones de vacunas para finales de 2021", destacó.

Es inadmisible, exclamó, que existan naciones que no han logrado vacunar, siquiera, al 10% de su población y otras al 40%.

"La realidad ha sido más dura de lo que nos gustaría, no logramos alcanzar las metas que se tenían antes de la pandemia y ahora enfrentamos un retroceso severo e incómodo que no da lugar a autocomplacencias", indicó.

De la Fuente subrayó que México brinda su total apoyo a todo aquello que impulse a alcanzar una recuperación socioeconómica, sostenible y un mayor énfasis en la diplomacia preventiva.