Plantea PAN comisión para indagar accidente
CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados y la del PRI en el Senado presentaron puntos de acuerdo a la Comisión Permanente, por separado, que proponen crear comisiones especiales para dar seguimiento a la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, propuso crear una comisión especial "para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas".
El panista refirió que el descarrilamiento que causó la muerte de 14 personas y, por lo menos, 98 personas lesionadas exige una investigación reforzada de los hechos ocurridos, así como de sus causas.
Y señaló a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por presuntos actos de corrupción en la compra de materiales de mala calidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el documento se señala que una de las funciones de la comisión especial será brindar asesoría jurídica a las víctimas, gestionar la reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y dar seguimiento a la investigación para esclarecer los hechos.
no te pierdas estas noticias
Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños
El Universal
El diputado Armando Corona Arvizu impulsa una iniciativa para fortalecer el equilibrio entre la vida personal y laboral en México.
Caen tres implicados en red de lavado de García Luna
El Universal
La Fiscalía General de la República captura a tres personas relacionadas con el desvío de recursos vinculado a García Luna.
Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico
El Universal
Legisladores solicitan suspensión de operaciones y estudios de viabilidad para Tren Interoceánico y Tren Maya.