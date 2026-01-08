Plantea PAN comisión para indagar accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados y la del PRI en el Senado presentaron puntos de acuerdo a la Comisión Permanente, por separado, que proponen crear comisiones especiales para dar seguimiento a la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, propuso crear una comisión especial "para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con el descarrilamiento del Tren Interoceánico, así como para vigilar la debida reparación integral del daño a las víctimas".

El panista refirió que el descarrilamiento que causó la muerte de 14 personas y, por lo menos, 98 personas lesionadas exige una investigación reforzada de los hechos ocurridos, así como de sus causas.

Y señaló a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por presuntos actos de corrupción en la compra de materiales de mala calidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el documento se señala que una de las funciones de la comisión especial será brindar asesoría jurídica a las víctimas, gestionar la reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y dar seguimiento a la investigación para esclarecer los hechos.