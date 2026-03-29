Playas de México reciben la Semana Santa entre sargazo y derrames

Las playas del país recibieron la Semana Santa entre sargazo y un derrame de petróleo en el Golfo de México que ha movilizado a distintas dependencias del Gobierno Federal para contrarrestar la contingencia, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas suma un total de 630 kilómetros de costa afectada.

Acciones de la autoridad para contener derrame petrolero

El grupo interdisciplinario integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa reportó el pasado sábado que las playas del litoral se encuentran limpias y que se mantiene el control de la contaminación, en donde se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos y en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.

En un comunicado, indicó que se han atendido 39 playas, lo que representa un total de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas.

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La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México registró que las playas más afectadas, debido a la marea en donde ocurrió la contingencia, se encuentran en Veracruz:

· Coatzacoalcos, Veracruz

· Alvarado, Veracruz

· Laguna del Ostión, Veracruz

· Catemaco, Veracruz

· Boca del Río y playas en la ciudad de Veracruz (con afectaciones parciales)

· Mecayapan, Veracruz

· Pajapan, Veracruz

· Tatahuicapan, Veracruz

Impacto en la comunidad y declaraciones oficiales

Pemex asegura "playas listas para recibir a la ciudadanía" en Veracruz

Este domingo, Petróleos Mexicanos (Pemex) garantizó vía redes sociales que las playas veracruzanas se encuentran limpias, seguras y en "condiciones óptimas" para recibir a los vacacionistas en esta Semana Santa.

En sus canales oficiales, compartió un video de un poblador del Ejido el Tortuguero de nombre Ramiro García, quien expresa que en Playa Las Palmitas hubo "un pequeño derrame" que no causó tanta afectación.

"Tengan la seguridad de que no hay ninguna afectación. Todo está totalmente limpio. No se preocupen. Están interviniendo de manera inmediata a las limpiezas. ¡No duden en venir, nuestras playas al 100%!", invitó.

Según la paraestatal mexicana, se han mantenido acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación, para lo cual se desplegó fuerza interinstitucional superior a 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, entre otros.

¿Cómo afecta el sargazo a las playas de Quintana Roo?

Pero la contingencia por el derrame petrolero no es la única afectación a las playas de México. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo actualizó su semáforo de sargazo el pasado viernes 27 de marzo, en donde pidió a los visitantes planificar su viaje.

De las 40 playas de la zona sur del estado, registró que al menos 24 concentran un color rojo por el excesivo nivel de sargazo; 6 tienen abundante, 4 moderado, 4 bajo y apenas 2 están libres de estas macroalgas marinas.

En la zona norte de Quintana Roo el panorama es más favorable. De 100 playas, solamente 8 se encuentran en color rojo por el nivel excesivo de sargazo, 24 en abundante, 12 en moderado y una mayoría de 52 en bajo, así como 4 sin sargazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en "La Mañanera del Pueblo" del pasado 20 de marzo que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha desarrollado durante su administración diferentes acciones enfocadas al tratamiento y aprovechamiento de sargazo.

De acuerdo con la Presidenta, se han realizado acciones con sargaceras y barreras que evitan la llegada a la playa y se analizan mecanismos para el uso del sargazo, entre el sector energético y como materia prima para hacer adoquines.

"La causa de por qué llega sargazo a las playas de Quintana Roo y una parte de Campeche y Yucatán también no se conoce muy bien. Hay quien habla de la deforestación de la Amazonia, hay quien habla del cambio climático. Hay muchas investigaciones científicas relacionadas con ello", dijo Sheinbaum Pardo.

En este punto, detalló que hay trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, para analizar la llegada del sargazo.

"Tenemos que detenerlo para facilitar la llegada del turismo y el disfrute de las playas de Quintana Roo y los otros estados y, al mismo tiempo, la utilización de esta alga que puede ser utilizada para distintas opciones", mencionó.