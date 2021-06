Pluralismo, un distintivo de democracia: INE

Al concluir con los cómputos distritales, para dar paso a la distribución de diputaciones plurinominales a nivel federal, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó que a pesar de la polarización en el pluralismo se ha enraizado en la sociedad, lo que, dijo, "es un distintivo de la democracia".

El Consejo General del INE concluyó con la sesión extraordinaria que dio inicio el miércoles pasado con el inicio de cómputos distritales, para determinar oficialmente cómo quedó la elección a nivel federal. Se confirmó que la participación ciudadana fue de 52.6%.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dio a conocer que en 10 distritos hubo recuento total de votos.

Con esto, Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) ganó 121 de los 300 distritos electorales, mientras que Va por México (PAN-PRI-PRD) tiene 63. En lo individual, el PAN se quedó con 33; PRI, 11; PVEM, uno; MC, siete, y Morena, 64. El PT, PRD, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y PES no ganaron ninguna diputación de mayoría.

Para distribución de representación proporcional, el porcentaje de votación quedó: PAN, 18.26%; PRI, 17.75%; PRD, 3.65%; PVEM, 5.44%; PT, 3.25%; MC, 7.03%, y Morena, con 34.13%. PES, Fuerza por México y Redes Sociales no alcanzaron un mínimo de 3% de votación, por lo que no alcanzan ninguna diputación plurinominal.

El INE deberá esperar a que pase el proceso de desahogo de impugnaciones y concluir, a más tardar el 23 de agosto, la distribución de las diputaciones plurinominales. Las cifras, por el momento, son: Morena, 199 curules; PAN, 113; PRI, 70; PVEM, 42; PT, 38; MC, 23, y PRD, 15.

Sin embargo, aún debe pasar el proceso de fiscalización de los informes de ingresos y gastos de campaña de cada aspirante, además de las impugnaciones que se puedan presentar.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey celebró que, según resultados, se prevé que 49.2% de San Lázaro sean mujeres, es decir, que lleguen 246 de mayoría relativa y de representación proporcional.

Además, expuso que durante el proceso electoral se postularon 442 fórmulas por acciones afirmativas: personas de la diversidad sexual, con discapacidad e indígenas, entre otros.

Subrayó que pueden llegar a la Cámara 60 personas por cualquiera de esas acciones. "En la democracia nadie gana ni pierde todo el poder en las urnas, ni nadie lo gana y lo pierde siempre", expresó Córdova.

Puntualizó que el proceso electoral dejó múltiples lecciones para los partidos, gobernantes, organizaciones de la sociedad y contendientes.

Modificaciones. Buscar la manera de fortalecer a las instituciones electorales es algo en lo que coincidieron partidos políticos, en el marco de la sesión extraordinaria del INE.

El representante del PT, Pedro Vázquez, pidió a la 65 Legislatura dotar de mayores herramientas a las instituciones del país.

Víctor Hugo Sondón, del PAN, apuntó que en las elecciones el INE salió fortalecido y listo para seguir siendo una autoridad autónoma.

El representante de Fuerza por México, Fernando Chevalier, reclamó el porcentaje que se debe obtener para conservar el registro, sobre todo tratándose de un partido nuevo.