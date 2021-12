Poblado de Villa Victoria se queda sin autoridades

Desde hace una semana ya no hay autoridades municipales; tampoco existen policías locales y mucho menos presencia del gobierno estatal o federal en Chinicuila.

Habitantes, alcalde, síndica, regidores y todo el personal administrativo han huido de ese municipio por la violencia que ha generado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El asedio y ataques armados del CJNG, incluso, hicieron que una empresa bancaria cerrara su centro de operaciones.

En videos, uno de los habitantes de Villa Victoria describió las condiciones en las que se encuentra ese pueblo.

Recorre el edificio que alberga la presidencia municipal y el inmueble está completamente vacío desde hace varios días.

Mientras graba, el hombre ingresa a las principales oficinas, entre ellas las del alcalde Rubén Darío Larios, de quien señala, huyó por temor a ser asesinado.

"Esta es la oficina del presidente [municipal]. Se pueden ver aquí impactos de bala en su oficina. Aquí están otros impactos por parte del Cártel Jalisco".

"Aquí es la oficina de nuestro actual presidente de Chinicuila, Rubén Larios, abandonada. Aquí está su escritorio", cuenta.

También entra a la Sindicatura, que de igual manera está despoblada; sólo se ven los muebles y documentos que abandonaron a la suerte sobre los escritorios.

"Esta es nuestra comandancia de la Policía Municipal, está deshabitada. Los policías municipales huyeron del pueblo. No aguantaron la presión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Es muy difícil estar sin gobierno. Sin el apoyo del gobernador [Alfredo Ramírez Bedolla], ni del presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador]", comentó.

Asimismo, el hombre también señala que ya no tienen manera de acceder a dinero en efectivo, ya que la única empresa bancaria que había cerró operaciones en la cabecera municipal.