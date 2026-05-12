Pobladores de Chilapa son expulsados por Los Ardillos

Chilpancingo, Gro.- Pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa, en el Centro de Guerrero, viven asediados por las balas. Desde hace seis días, la organización criminal Los Ardillos los ataca por tierra y aire: desde los cerros y con drones artillados.

Los pobladores no han tenido forma de responder, lo único que les quedó fue huir: niñas, niños, mujeres y adultos mayores, sobre todo, se desplazaron hacia la comunidad vecina Alcozacán.

Este lunes en dos hechos, fueron hallados diez cadáveres tirados en carreteras de Guerrero.

El primer hecho fue reportado alrededor de las 4 de la mañana. El reporte indica que a un costado de la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, estaban los cuatro cadáveres abandonados.

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Este hallazgo se da en el contexto de ataques armados que está realizando la organización criminal Los Ardillos a las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa. Las tres comunidades están cercanas al lugar del macabro hallazgo.

El Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) afirmó que por lo menos dos de los cadáveres hallados podrían corresponder a dos de sus compañeros que desde la noche del domingo fueron desaparecidos.

Por la mañana, fueron hallados seis cadáveres desmembrados dentro de diez costales en la carretera que conecta la cabecera municipal de Olinalá con la comunidad de Temalacatzingo, en la región de la Montaña.

El hallazgo ocurrió a las 9 de la mañana en el crucero conocido como Lomas de Cocoyoc.