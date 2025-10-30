logo pulso
SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

"Pobres nacieron, pobres morirán", dice hijo de empresario a productores de maíz

Pablo Partida, hijo del dueño de "Tres Mujeres" lanzó las ofensas contra los campesinos que protestaban en Jalisco

Por El Universal

Octubre 30, 2025 04:30 p.m.
Foto: Especial

Foto: Especial

Un video difundido en redes sociales desató indignación nacional luego de que Pablo Partida, hijo del empresario Jesús Partida Meléndrez, fundador de Tequila Tres Mujeres, lanzara ofensas contra campesinos que protestaban en Jalisco. Ante la ola de críticas, su padre ofreció disculpas públicas y reafirmó su apoyo al campo mexicano.
La polémica surgió cuando Pablo Partida compartió un video en redes sociales donde expresó duras palabras hacia los agricultores que mantienen bloqueos en distintas carreteras del país. "Pobres nacieron y pobres morirán", dijo el joven, aludiendo a los campesinos que exigen un precio justo para la tonelada de maíz.
Las declaraciones no tardaron en provocar una respuesta generalizada. Usuarios en plataformas como X y TikTok exigieron un pronunciamiento de Tequila Tres Mujeres, marca reconocida en el sector por su producción artesanal y origen jalisciense.
Frente al escándalo, Jesús Partida Meléndrez emitió un comunicado en el que lamentó las expresiones de su hijo y aseguró que su familia "no comparte ni respalda esas palabras". El empresario explicó que sus raíces están en el campo, donde comenzó como agavero, y subrayó que su empresa se ha construido gracias al trabajo de los agricultores.
¿Qué motivó las disculpas del fundador de Tequila Tres Mujeres?
El empresario reconoció que los comentarios de su hijo reflejaron una "falta de empatía y conciencia" hacia quienes luchan por condiciones más justas. En su mensaje, ofreció una disculpa formal en nombre de su familia "Partida Padilla", reiterando el respeto y la solidaridad hacia el movimiento campesino.
Jesús Partida enfatizó que "toda su vida ha sido agavero" y que el tequila que produce su empresa depende directamente del esfuerzo del campo mexicano, por lo que consideró inaceptables las declaraciones de su hijo.

"Pobres nacieron, pobres morirán", dice hijo de empresario a productores de maíz

